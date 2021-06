"Constantemente hay que estar preguntándole al pueblo", dice López Obrador de la consulta sobre expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la consulta para someter a juicio a los exmandatarios es un ejercicio ciudadano para poner en práctica la democracia participativa.

Reiteró que en lo personal no está de acuerdo en sancionar a sus antecesores porque considera que tenemos que ver para adelante y poner un punto final.

“Sólo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo y de que hacia adelante, como ha venido sucediendo, no se permita, no se tolere ni la impunidad ni la corrupción”, expresó el mandatario en la conferencia matutina.

A pesar de su oposición, dijo que el pueblo es el que va a decidir; “no es el presidente, vamos a ser todos los ciudadanos”, indicó.

“En la democracia el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo decide, por eso esta consulta”, justificó López Obrador.

Luego dijo que la pregunta de la consulta estará enfocada en la decisión de investigar o no a los expresidentes por supuestos actos de indebidos cometidos durante su mandato y anunció que en la conferencia mañanera se va a dar a conocer el cuestionamiento específico de la consulta que se pretende realizar en agosto de este año.

“Entonces, todos los mexicanos van a participar, es poner en práctica la democracia participativa. Acaban de pasar las elecciones, eso corresponde más a la democracia representativa, pero la democracia no se agota o no se limita sólo a las elecciones, como se conoce, sino que constantemente hay que estar preguntándole al pueblo. Es mandar obedeciendo, no que ya me eligieron por tres, por seis años y haga lo que haga me tienen que aguantar. No”, refirió el mandatario.

Luego, reprochó el hecho de que el tema de la consulta no sea de interés en medios de comunicación y dijo:

“Un llamado a los medios para que informen, eso no significa estar a favor o estar en contra, significa el que se pueda fortalecer la democracia con la participación de los ciudadanos, se siga fortaleciendo la democracia con la participación de los ciudadanos”, indicó.

Recordó para llevar a cabo la consulta, se solicitó a la Cámara de Diputados que se llevara a cabo el ejercicio ciudadano, luego de que la Suprema Corte de Justicia lo aprobó y el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara la consulta que se va a realizar en agosto próximo.