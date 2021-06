"Estoy a la orden", dice el actor Raúl Araiza tras recibir citatorio por violar veda electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Raúl Araiza confirmó que recibió un citatorio por haber violado la veda electoral en las elecciones intermedias del pasado domingo 6, para apoyar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero no supo si del Instituto Nacional Electoral (INE) o de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL).

“No crean que le sé muy bien, pero bueno, de una de las dos, pero claro, hay que responder. Me notifican y, bien hecho por las autoridades, claro, hay que responder. Si va uno o no va uno, pues… Yo estoy a la orden ¿no?”, dijo desde el asiento del copiloto de un automóvil.

“Están haciendo su trabajo”, apuntó, luego de lo cual manifestó que no quiere volver a tocar el tema, del que habla “en un tono personal”.

“Yo llevo nueve años, ustedes lo han visto, ahí están las campañas que yo he sido y todo lo que he hablado siendo militante del Verde de siempre y pues, claro, entro en una licuadora de personas y bueno, yo hablo de mí y está bien, yo no tengo ni un problema”.

Sobre su apoyo al PVEM comentó: “Me dijeron que si iba a apoyar y, claro, como hace nueve años, pero yo estoy súper tranquilo”. Y tampoco supo decir si tendrá que pagar alguna multa.

“No sé, la verdad. En realidad, yo no tengo por qué, este, sentirme mal o algo así, claro, pues estoy de acuerdo en que es en un día equivocado ¿no? Y bueno, yo no alcancé a analizar eso tampoco porque como lo mío ha sido o es una cuestión en donde vas a apoyar y dije: ‘claro’, pero como hace nueve años.

“O sea, hice la campaña presidencial, hice la campaña a gobernadores, ¡vamos! Cuando estábamos con el PRI, estábamos con el PRI, y ahora, o sea, entonces, o sea, sí entiendo que sea complicado y que también sea para cuestionar, pero bueno, yo estoy súper tranquilo ¿no?”, señaló.

En cuanto a las críticas, aseguró que no les hace caso. “¿Tú crees que le voy a dar realidad a las críticas?”, le preguntó al reportero que lo cuestionó. “Si ya me conocen, no es que sea un cínico, simplemente que entiendo, ya les he explicado, no tiene que haber política y habrá que ver si es lógica nuestra política con el futbol. Algunos le van al América y otros al Cruz Azul y se enojan que haya sido campeón, o sea, no hay un rollo con nadie”.

Aseguró que, en su caso, no le pagaron “ningún dinero” para apoyar al PVEM, pero paga muchos impuestos, entonces está en orden en todo.

“Por eso siempre hablo a título personal, no embarro a nadie”, afirmó, y explicó que apoyó al PVEM porque creció junto con algunos de sus candidatos. “Yo he hecho campañas muy grandes. No, no. Esto no es nada”.

El pasado jueves 10, la FISEL anunció que abrió una investigación ante denuncias por mensajes difundidos el 5 de junio, un día antes de las elecciones, en plena veda electoral.

Y, además de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, se espera que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determine si sanciona al PVEM.

En pleno día de las votaciones, la Comisión de Quejas del INE ordenó a 30 influencers retirar de sus perfiles de Instagram la propaganda disfrazada de entrevistas, donde apoyaron al PVEM, y después anunció que en total investiga a 95 personas e informó que “las partes involucradas serán citadas para desahogar pruebas y alegatos”.

¿Qué hizo el PVEM?

El sábado 5, igual que en 2015, conductores, actores e influencers llamaron a votar por el PVEM, por lo que este partido político violó la veda electoral a través de figuras públicas para hacer proselitismo.

A través de sus cuentas de Instagram, ese día, a unas horas de la jornada electoral, los influencers Nabile Guerra, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, los youtubers AlexXxStrecci y SirPotasio, y el exintegrante de Acapulco Shore, Fernando Lozada, publicaron propaganda a favor de ese instituto político.

El sábado fueron exhibidos por el periodista David Santiago, de Expansión, en su cuenta de Twitter.

El @partidoverdemex oooooooooooooooootra vez.



Un día antes de las #Elecciones2021 influencers en Instagram “casualmente” hablan sobre las propuestas de este partido. pic.twitter.com/5vQIr3gZlL — David Santiago H (@David_SantiagoH) June 5, 2021

El 6 de junio, día de las elecciones, el INE les ordenó eliminar esa propaganda de sus cuentas. Se vinculó a Facebook Inc, y a la cuenta de Twitter @whattheffake, donde se recopilaron todos los videos con esa propaganda.