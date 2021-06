Aunque está parado, nos ahorramos muchísimo al no usar el avión presidencial: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que no haya surgido alguna oferta para comprar el avión presidencial.

“El avión no se usa ni se va a usar. Lo que queremos es venderlo, pero no hay quién compre el avión porque es tan lujoso, tan lujoso que les da pena que se sepa de que alguien es dueño de un avión así”, expresó el mandatario en la conferencia matutina.

El titular del Ejecutivo federal fue cuestionado sobre el rechazo del presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, al ofrecimiento que hizo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se desplazara en el avión presidencial.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que era una opción porque el avión está detenido y la delegación suma aproximadamente 300 personas, pero si no acepta el Comité Olímpico Nacional no hay ningún problema, ahí se queda el avión y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas a tiempo y nos representen, y que estoy seguro que nos va a ir muy bien en la olimpiada”, indicó.

El mandatario aseguró que la compra de un avión tan ostentoso “es una vergüenza, que aquí se les ocurrió”, expresó en referencia al gobierno anterior y recordó que se mantienen las gestiones para vender la aeronave.

“Sí quiero decirles algo que es muy importante. Si el avión se mantiene parado y se le da mantenimiento, de todas maneras, lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo, un día voy a sacarles la cuenta de cuánto nos hemos ahorrado sólo por no usar el avión presidencial”, refirió.

También, aseguró que el ahorro es significativo para el gobierno al utilizar aeronaves de líneas comerciales para realizar las giras presidenciales en el país.

“Imagínense cuánto nos ahorramos ayer que fui a Veracruz por el Día de Marina y regresé en avión de línea, y regresé en avión de línea. ¿Cuánto costó mi viaje? pues un boleto, dos, o un boleto redondo. ¿Cuánto me hubiese costado irme en ese avión, levantarlo y bajarlo, que ni siquiera está hecho para esos viajes? Porque tiene que volar en promedio tres horas, eso es lo óptimo, no para levantarlo y que vuelva en 35, 40 minutos a descender, no sirve para eso”, reprochó el presidente.

Luego, concluyó el tema al decir que sigue buscando la forma de vender el avión presidencial, “lo estamos ya hablando con líneas aéreas y voy a seguir insistiendo; pero que quede constancia de que, si lo tenemos con mantenimiento, parado, ahorramos, si no se usa, ahorramos millones de pesos”, aseguró.