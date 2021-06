Krauze me inventa frases en un acto de deshonestidad intelectual: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la acción de Enrique Krauze de atribuirle una frase que no dijo “es un acto de deshonestidad intelectual” y consideró que, pasando la jornada electoral del próximo domingo, van a bajar las críticas a su persona y el gobierno federal de sus adversarios.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal hizo referencia al mensaje escrito por el editor de la revista Letras Libres en su cuenta oficial de Twitter, el pasado 30 de mayo, donde dijo textual:

“Si la inteligencia sirve al mal, muera la inteligencia”: José Millán-Astray, General franquista. Si la inteligencia no sirve a mi gobierno, muera la inteligencia”: Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México”, escribió Krauze.

En respuesta, el presidente López Obrador señaló:

“Estamos llevando la transformación sin violencia, todos. Si (Héctor) Aguilar dice que estoy tonto o (Enrique), Krauze me inventa frases en un acto de deshonestidad intelectual o (Gabriel), Zaid dice que yo no sé que no sé, no pasa nada. Que la revista inglesa, que el New York Times… no pasa nada”, aseguró.

El mandatario agregó que: “Eso puede ser polémico, calienta, pero no pasa a mayores, eso es parte de la política y la democracia, la pluralidad, del que no todos pensemos igual y de las libertades sobre todo”.

Enseguida, dijo que una vez que pasen las elecciones del próximo domingo 7, “va a bajar todo, pero no es por el resultado sino porque siempre es así en México y cualquier país del mundo, en vísperas de las elecciones se encienden las pasiones, brota la ruda franqueza, ya faltan unos cuantos días y todo va a pasar, ya pasará”, indicó.