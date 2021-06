Ebrard califica de "panfletaria" la visión de The Economist; "es absurdo" hablar de autoritarismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “México es una de las democracias más consolidadas en América Latina”, expresó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y calificó de “absurdo”, la postura de los críticos que señalan de autoritario al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos elecciones el domingo y estamos comprometidos con la causa democrática porque esa es la lucha de todo el movimiento, ha sido la lucha decisiva que da identidad al movimiento que encabeza el presidente López Obrador”, indicó el funcionario federal.

En la conferencia mañanera, Ebrard Casaubón aseguró que el tema de la gobernabilidad política en México no es asunto de preocupación para el gobierno de Estados Unidos.

“Entiendo que hay muchos promotores de esa idea, pero es una contradicción esencial. Estás a dos días de una elección enorme en México con todas las garantías de participación y estar hablando de visiones autoritarias, es absurdo”, indicó el canciller mexicano.

Luego, reprochó las opiniones expresadas en medios de comunicación extranjeros sobre el gobierno de México y señaló:

“Si nuestro país tuviera una mala imagen, no creo que tuviéramos los resultados de acceso a las vacunas. La opinión internacional es de respeto y aprecio por lo que hace México y si no fuese positiva la imagen de México en la comunidad internacional, no creo que tendríamos el número de vacunas que están llegando”, indicó.

En ese contexto calificó de “panfletaria” la visión de The Economist, medio británico al que dirigió una carta en respuesta a su editorial: “El falso mesías de México”.

–¿Le preocupa al gobierno de México la visión internacional que se tiene sobre el desempeño de la administración del presidente López Obrador? –se le preguntó al canciller.

–Sí nos preocupa y ocupa, pues ahí está la carta que le mandé a The Economist. Es increíble, la revista, y yo me atreví hacer esa comunicación porque yo nunca había visto una revista, que yo recuerde cuando menos, con semejante pretensión de influir en la elección en México con elementos tan superficiales, yo te diría casi panfletaria.

“O sea, no recuerdo un caso así en cuando menos todo el tiempo que yo llevo en el servicio público. Entonces, fue demasiado, fue un exceso, es algo más allá del comentario de una revista, que puedes respetar, porque desde luego que puede haber todo tipo de posiciones, sea en favor o en contra o críticas, pero eso es panfletario, es casi decir: ‘No deben votar porque todas las encuestas dicen que va a tener un buen resultado electoral’, es como una exasperación.

“Pero sí nos ocupa y sí nos preocupa, por eso contestamos; si no tuviera interés, pues no diríamos nada. Entonces, claro que tenemos que defender nuestras posiciones y nuestro punto de vista”, resaltó el canciller, quien descartó enviar misivas a otros medios como el francés Le Monde y el alemán Die Welt, que también publicaron críticas a López Obrador.

“Cuando haya, vaya, cuando amerite”, indicó.