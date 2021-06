Alejandro Moreno responde a AMLO: "tenemos que cerrar filas ante un gobierno que no escucha"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca romper la alianza opositora, en respuesta a las declaraciones que hizo el Ejecutivo en la conferencia matutina.

“Si se quisiera tener mayoría calificada, se podría lograr un acuerdo con legisladores del PRI, o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional”, dijo López Obrador en referencia a la integración de la Cámara de Diputados tras el resultado de las recientes elecciones.

Moreno respondió que la coalición formada por el PRI junto con el PAN y PRD para las elecciones continuará como una alianza legislativa que debe cerrar el paso a Morena.

“Hoy tenemos que cerrar filas ante un gobierno que no escucha, que no construye acuerdos. Nosotros estamos para construir acuerdos y consensos en la Cámara de Diputados con distintos grupos al interior del Congreso pensando en México, pero tenemos que cerrar filas todos.

“Hoy tenemos que sumar esfuerzos, hoy sabemos cómo convocar a la unidad, al diálogo nacional porque no hay generación de oportunidades, no hay crecimiento económico, no hay atención a los temas de salud, de educación”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

“Desaparecieron el México conectado, desaparecieron los fideicomisos, por eso vamos a ir al Congreso, a presentar proyectos, agenda legislativa, un presupuesto equilibrado (…) pero tenemos que unirnos.

“Quien pretenda dividir a la oposición con un bloque importante es porque ni quiere al país y le quiere hacer el juego al gobierno”, aseguró en entrevista con Grupo Fórmula.

“Hoy tenemos que estar juntos, lo hicimos, PRI, PAN, PRD cerramos filas. Hoy tenemos que cerrar filas todos para detener a Morena y para no permitir más ocurrencias en este país”, aseveró.

Propuso exhibir a los legisladores “que no piensen en México, que sean una mayoría mecánica” y confió en que van a ser “un gran bloque legislativo”.

Sin embargo, acotó que el PRI acompañará una buena propuesta del gobierno cuando ésta exista, pero, subrayó, “no hay una sola”.