Anaya le da permiso a AMLO para su caguama: "yo me estoy tomando una Victoria aquí en la CDMX"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El panista Ricardo Anaya se enganchó del comentario burlón hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, al referirse a los triunfos de Morena y sus aliados en la zona del Pacífico, expresó: “le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una, nada más, una caguama, Pacífico. Todo con moderación”.

Así le respondió el expresidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), en sus redes sociales:

“Presidente ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24”, escribió en Twitter.

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24. pic.twitter.com/jh9UksYNwV — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 9, 2021

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar el comentario y mientras sus seguidores lo celebraron, otros se volvieron a burlar del panista.

“El ‘Meme Anaya’. Está en campaña aún amigos. El pobre tipo no sabe que hacer con los triunfos de Morena. Por ello yo acompaño al presidente @lopezobrador_ con un buen tarro de ‘caguama Pacífico’. Salud, @RicardoAnayaC…! Por tus ridículos discursos”, escribió una persona.

El "Meme ANAYA" , Esta en campaña aún amigos.. ,

El pobre tipo no sabe que hacer con los triunfos de MORENA, Por ello yo acompaño al presidente @lopezobrador_ con un buen tarro deuD83EuDD2DuD83EuDD2D

"caguama Pacífico", uD83DuDE02

uD83CuDF7B Salud, @RicardoAnayaC...!!



Por tus ridiculos discursos! uD83DuDE0F pic.twitter.com/Pilo99osrW — ?uD83DuDC27 ??uD835uDCC7uD835uDCC2uD835uDCD4uD835uDCC3 uD83EuDD9D? (@more70mart) June 9, 2021

Otro calificó la respuesta de Anaya como “el tuitazo del mes” y acompañó su publicación con manitas en forma de aplauso y un gif.

El tuitazo del mes!!!! uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83DuDC4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/u7QJUQdP7a — Edu Rvera uD83CuDDF2uD83CuDDFD??uD83DuDE37uD83CuDFE0? (@edusax79) June 9, 2021

Uno más, contestó que le parecía una falta de respeto a la prestigiosa ballena, en alusión a que “Amlo dijo ‘caguama pacífico’ y que el panista se hubiera anotado puntos extra si sale en un video con una ballena.

Creo que ignoramos el hecho más importante y es que Amlo dijo "CAGUAMA PACÍFICO". Me parece una falta de respeto a nuestra prestigiosa BALLENA. uD83DuDE20uD83DuDE20

Anaya hubiera tenido el"mic drop"si le anota eso y puntos extra si salía en el video con una ballena. Se gana al edo. de Sinaloa uD83DuDE02 — Daniel Ricciardo (@richii_2693) June 9, 2021

¿Por qué aludir a la caguama?

En marzo pasado, el excandidato presidencial del PAN que viaja por el país para postularse a la presidencia en 2024, difundió un video donde comentó:

“Esto es un poco como el compadre que gana mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas”.

Dice la ASF que el costo de cancelar el aeropuerto fue de 300 mil millones. AMLO refuta diciendo que ¡SOLO tiró a la basura 110 mil millones! MORENA amenaza con destituir al titular por atreverse a cuestionar a su amado líder. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? pic.twitter.com/xMDuboSwuH — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 1, 2021

Un fragmento del video con esta declaración se volvió viral con el hashtag #ConlasCaguamasNo.

Anaya fue tendencia por “criminalizar” el consumo de caguamas, y las frases usadas en su publicación provocaron burlas y memes. Le recomendaron enseñar cómo administrar el dinero.

“Querido @RicardoAnayaC todo iba bien hasta que te metiste con las caguamas, corté el video y me fui al OXXO por una bien fría, eso no se hace…”

Querido @RicardoAnayaC todo iba bien hasta que te metiste con las caguamas, corté el video y me fui al OXXO por una bien fría, eso no se hace... — @JuanTerrazas (@juanterrazas) March 19, 2021

“Tengo miedo de salir de un expendio con mis caguamas y que el Chicken Little vaya entrando diciendo a la cámara: ‘Así es como la gente humilde se gasta su salario’” #ConLasCaguamasNo”.

Tengo miedo de salir de un expendio con mis caguamas y que el chicken little vaya entrando diciendo a la cámara "Así es como la gente humilde se gasta su salario". #ConLasCaguamasNo pic.twitter.com/oRp5NvomSs — Mr. Parra (@JGerardoParra) March 19, 2021

“Ya no solo me da miedo que Ricardo Anaya me encuentre y me critique por ser pobre, ahora también me preocupa que me regañe por comprarme una caguama con mi dinero. #ConLasCaguamasNo”.

Ya no solo me da miedo que Ricardo Anaya me encuentre y me critique por ser pobre, ahora también me preocupa que me regañe por comprarme una caguama con mi dinero. uD83EuDD7AuD83EuDD27#ConLasCaguamasNo uD83EuDD23



pic.twitter.com/yrHZSMoKwg — Gómmber (@Gommber) March 19, 2021

Hasta lanzaron una encuesta sobre quién merece más amor y respeto, la caguama o Anaya.

¿Quién merece más amor y respeto ?



uD83DuDC99Like: Caguama uD83CuDF7B



uD83DuDD01 Retweet: AnayauD83DuDC25#ConLasCaguamasNo pic.twitter.com/0CHPsuYqtu — ?Fisionito? (@FisionitoMx) March 19, 2021

Una usuaria hasta involucró al expresidente Felipe Calderón, al señalar que haría una campaña anti-caguamas porque solo aumentan la pobreza y la miseria en el país. “¿Cómo ves Felipe?” y compartió un collage de imágenes de sorpresa junto a Anaya.