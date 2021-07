Marko Cortés y Jesús Zambrano no esperaron a que terminara el mensaje de AMLO para arremeter contra la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antes de que terminara su mensaje trimestral el presidente Andrés Manuel López Obrador, las oficinas de prensa del PAN y del PRD ya estaban enviando a las redacciones de los diarios y portales digitales las posturas de sus dirigentes, Marko Cortés y Jesús Zambrano, con un denominador común: la descalificación al gobierno de la Cuarta Transformación.

El líder panista manifestó que México está sumido en una profunda crisis, pues escasea el empleo, no hay crecimiento económico, no hay seguridad, no hay medicamentos, prevalecen altos precios en la luz, el agua, la gasolina, la canasta básica y menos oportunidades.

Es como si el país, dijo, hubiera retrocedido a la época de los setenta, “pues además están comprometidas las libertades de pensamiento, económicas y políticas y el presidente de la República de manera autoritaria quita recursos a funciones elementales del Estado Mexicano y se las otorga a sus caprichos personales”.

Cortés sostuvo que López Obrador es un Presidente que gobierna solo, “que decide únicamente él, que no considera ni toma en cuenta a su gabinete ni a los mandatarios estatales de todos los partidos políticos, no escucha a la oposición que fue electa por millones de mexicanos y no le interesan las causas más urgentes del país, como la salud de los ciudadanos y de los niños enfermos de cáncer”.

Y a nombre de su partido lo emplazó a terminar de una vez por todas con pretextos. “¡Basta de excusas y pretextos! Basta de solo estar culpando. Ya se fue medio sexenio, lleno de mentiras, destrucción y promesas sin cumplir. Es tiempo de corregir el rumbo. Exigimos al gobierno un cambio para mejorar”.

Definitivamente, no estamos bien. Con Morena, llevamos #3AñosDeRetroceso.

¡Ya basta de excusas, pretextos y promesas incumplidas! Exigimos se escuche a la oposición y un cambio de rumbo. Por ti, por tu familia, por México, no dejaremos de alzar la voz. pic.twitter.com/MC7U8fNRU4 — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 1, 2021

Zambrano no se quedó atrás en la rudeza discursiva.

“Es claro que el presidente de la República vive en una realidad diferente a la de las y los mexicanos, porque cada día en la mañanera hace creer que México va bien, que la economía se está recuperando, que sí hay empleo, que la violencia y la inseguridad han disminuido y en los hechos ocurre todo lo contrario”.

En lugar de cumplir los 100 compromisos que hizo, dijo, se ha dedicado a plantar un circo cada mañana, a atacar a los medios de comunicación, a opositores, a dividir al país entre buenos y malos.

“El precio de las gasolinas no ha disminuido; la bancada de Morena votó a favor de desaparecer las estancias infantiles; el presidente de la República se comprometió a garantizar atención médica y a que se otorgaran medicamentos gratuitos y hoy no hay medicamentos en los hospitales; las infancias que padecen cáncer no están recibiendo sus tratamientos porque el abasto es insuficiente y se acaba de vivir una de las elecciones más violentas en el país”, subrayó.

Además, sostuvo el país atraviesa por una de las peores crisis en materia de economía, seguridad y salud.

Zambrano exigió al mandatario federal que “ya se deje de telenovelas y de hacer campaña. Es presidente de México y tiene que actuar a la altura de las circunstancias, cumplir con lo que tanto ha dicho de “primero los pobres”, que haya un combate real a la corrupción y deje de proteger a sus allegados”.