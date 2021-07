Fernández Noroña discute a gritos con adultos mayores y el video se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un video de una supuesta discusión entre el diputado federal del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña y una pareja de la tercera edad, afuera de una tienda de abarrotes de la alcaldía Iztapalapa, fue viralizado en redes sociales a pesar de que éste fue grabado en julio de 2019.

El video fue subido por el usuario “Ángel del Señor”, quien critica cómo trata Fernández Noroña a la gente. "A gritos y amenazas va morena y sus partidos satélite por la vida. Aunque sea contra personas de la tercera edad. Si fueran tus padres o abuelos, ¿te quedas sin hacer nada?", cuestionó.

Así trata @fernandeznorona a la gente



A gritos y amenazas va morena y sus partidos satélite por la vida



Aunque sea vs personas de la tercera edad



El serio aún no ven el peligro que representan para México?



Si fueran tus padres o abuelos, te quedas sin hacer nada?



Yo no uD83DuDCA5uD83DuDC4A pic.twitter.com/gOINwz3209 — Angel del Señor uD83DuDC95 (@PrincessPrian) July 21, 2021

Su video fue compartido por políticos como el expanista y simpatizante priista, exsecretario del Trabajo y Previsión Social durante el sexenio de Felipe Calderón, exsenador y ahora sin cargo público, Javier Lozano Alarcón, con el mensaje:

“#Noroña no tiene madre. Es una auténtica vergüenza. Y no lo arrobo porque el cobarde me tiene bloqueado. Pero, por favor, transmítanle mi mensaje”, tuiteó.

#Noroña no tiene madre. Es una auténtica vergüenza. Y no lo arrobo porque el cobarde me tiene bloqueado. Pero, por favor, transmítanle mi mensaje. https://t.co/lx5QC9lfA7 — uD835uDC09uD835uDC1AuD835uDC2FuD835uDC22uD835uDC1EuD835uDC2B uD835uDC0BuD835uDC28uD835uDC33uD835uDC1AuD835uDC27uD835uDC28 uD835uDC00. (@JLozanoA) July 21, 2021

Al respecto, Fernández Noroña escribió en sus redes sociales: “Es un video en vivo, del 22 de julio de 2019, que nosotros transmitimos. Nadie me filmó, intrigante”, y citó el tuit de Héctor Laces quien comentó que “sale flote nuevamente su verdadera personalidad y no es la primera vez que lo filman haciendo de las suyas”.

Es un video en vivo, del 22 de julio de 2019, que nosotros transmitimos. Nadie me filmó, intrigante. https://t.co/HsYAwZH7ig — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 21, 2021

Luego compartió otro video “que han manipulado. Creo que valdría la pena poner el resto, hasta la interrupción de la transmisión en vivo, por el manotazo que le dieron a @aura-fdez que hizo su celular volando”, indicó, compartiendo el video de Compa Roberto G.M.

Ahí el video que han manipulado. Creo que valdría la pena poner el resto, hasta la interrupción de la transmisión en vivo, por el manotazo que le dieron a @aura_fdez, que hizo salir al celular volando. https://t.co/C2rTraaE4f — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 21, 2021

“Yo no soy responsable de lo que haya hecho el gobierno hacia atrás”, le dijo Fernández Noroña al señor que le habló sobre la inseguridad padecida en su colonia con robos y asesinatos. El político lo interrumpió constantemente.

“No puedes decir que tenemos años sin hacer nada porque nosotros tenemos seis meses, porque no me puedes reclamar de un gobierno que no es el nuestro. Yo también vivo la inseguridad, yo no vivo en Marte, vivo en este país y hemos luchado por décadas”, dijo Noroña.

Conejo, un usuario de Mérida que acusa de ‘‘traicionero’’ a Fernández Noroña, pero se define como #AMLOVER y amante de su presidente, subió el video con el mensaje:

“Las formas de tratar a la ciudadanía por parte del diputado @fernandeznorona Aquí demuestra que por su cargo, puede gritarle todos de forma nefasta, altanera y con mucha prepotencia el ‘futuro presidente (sic) de los mentes débiles’’, publicó el 20 de julio a las 8:06 p.m.

uD83DuDD34LAS FORMAS DE TRATAR A LA CIUDADANÍA POR PARTE DEL DIPUTADO @fernandeznorona



AQUÍ DEMUESTRA QUE POR SU CARGO, PUEDE GRITARLE A TODOS DE FORMA NEFASTA, ALTANERA Y CON MUCHA PREPOTENCIA EL "FUTURO PREZIDENTE" DE LOS MENTES DÉBILES.



uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47#NoronaNoEs4T pic.twitter.com/FzN3JZvUjq — uD835uDE3EuD835uDE4AuD835uDE49uD835uDE40uD835uDE45uD835uDE4A (@CONEJO_4T) July 21, 2021

El usuario Shion celebró que haya compartido el video que “dicen esta ‘trucado’ xq (sic) así se da cuenta cómo empezó el pleito y la plenipotencia de Noroña y que no le gustó el tono del adulto mayor y no lo dejó hablar”.

Que bueno nos den el video que dicen esta "trucado", xq así nos damos cuenta como empezó todo el pleito y es por la plenipotencia de Noroña que según él le hablan d cosas que no le tocan y no le gusto el "tono" del adulto mayor, si no lo dejo ni hablar!

uD83DuDCF9https://t.co/W5fjvwB77B pic.twitter.com/5S6DTJ8Enu — Shion (@ChicShion) July 21, 2021

Hubo quién defendió al legislador compartiendo la imagen donde el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, empujó a un manifestante.

“Si lo hace la derecha está bien y es justificable, si lo hace #noroña todos pierden la cabeza”, redactó.

Si lo hace la derecha está bien y es justificable si lo hace #noroña todos pierden la cabeza pic.twitter.com/2uvAqVkd2p — SERCH ROMERO (@serch0235) July 21, 2021

“A los ataques del cobarde de conejo y shion ya se les unió Javier Lozano, lo más nefasto y podrido de la derecha. Felicidades cabrones, van muy bien, pero aguas porque todo lo que toca Lozano lo hace caca. Bueno conejo ya es eso, olvídenlo”, indicó un usuario.

A los ataques del cobarde de conejo y shion ya se les unió Javier Lozano, lo más nefasto y podrido de la derecha uD83DuDE44 felicidades cabrones! Van muy bien uD83DuDC4D pero aguas que todo lo que toca Lozano lo hace uD83DuDCA9

Bueno conejo ya era eso uD83EuDD23uD83EuDD23 olvidenlo uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02uD83DuDE02 — Ramon Vazquez (@ramooonvqz) July 21, 2021

“Y en el #QuienEsQuienEnLasMentiras de la semana, el ganador es: el video descontextualizado del diputado #Noroña’’, comento otra usuaria.