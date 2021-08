López Obrador arremete contra comunicadores que "le dieron vuelo" a la carta compromiso de la SEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tema de la supuesta falsa carta compromiso de corresponsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio pie para que el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetiera una vez más contra algunos comunicadores, como Joaquín López Dóriga, Denise Dresser, Roberto Rock y Azucena Uresti, entre otros.

Según el mandatario, dichos comunicadores se dieron vuelo difundiendo la carta para “perjudicar” a su gobierno.

“Sobre la carta (compromiso de corresponsabilidad), esto ya debe entenderse, es producto de la politiquería. Para ser muy claros, todos los que le dieron vuelo a la carta son adversarios nuestros”, enfatizó durante la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Sobre "carta compromiso" de la SEP afirma AMLO que es "politiquería" y que le "dieron vuelo" sus adversarios, "se copian". Dice que Milenio también la difundió y que los opinadores de ese diario le ponen "una paliza".

Además, añadió que no se puede tomar en serio a quienes están constantemente atacando a su gobierno.

“Si no es por la carta es porque me corté el pelo en la oficina o porque le estamos dando ayuda a Haití y no estamos atendiendo a los pobres de México, por lo que sea”, reclamó.

Incluso, pidió a sus colaboradores que pusieran una diapositiva con los nombres de los medios y comunicadores que permanentemente lo atacan, entre los cuales aparecieron La Silla Rota, Milenio, Denise Dresser, Joaquín López-Dóriga, Aristegui Noticias y Azucena Uresti.

AMLO arremetió contra Joaquín López Dóriga dice que tiene el "primer lugar", el que "más recibía dinero público" en el sexenio pasado.

De acuerdo con el mandatario, sus adversarios apoyaron y favorecieron a un “régimen que desgració a millones de mexicanos” y que empobreció al pueblo.

“Cuándo se había visto o se había escuchado en México tanto sobre desaparecidos, sobre fosas clandestinas? Esto tiene que ver con el periodo neoliberal. Entonces cómo van a querer regresar a eso”, se preguntó.

Nadie quiere, aseguró, que en el futuro prevalezca la corrupción o la impunidad, pero que sus adversarios no están internalizando ni analizando los problemas que enfrenta la 4T.

“Nadie en su sano juicio puede aceptar el horror de vivir así”, concluyó.