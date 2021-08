López-Dóriga a AMLO: "no me falte al respeto, porque yo no se lo he faltado"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El periodista Joaquín López-Dóriga, quien no pierde oportunidad de criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus diferentes tribunas públicas, esta vez no aguantó carrilla después de que el mandatario lo incluyó, junto con otros personajes, como eventuales candidatos presidenciales para el 2024.

Molesto, López Dóriga, reclamó a López Obrador: “No me use y respete”.

En su programa #TodosHablanConLópezDóriga que transmite en su canal de Youtube, en su perfil de Facebook y en Twitter, siguió:

“No me venga usted con cuentos por favor, no me falte al respeto, porque yo no se lo he faltado. Además, yo no pertenezco al bloque conservador ni al bloque apoyador. Yo siempre he sido un independiente que he volado solo”, según dijo.

Así respondió porque en la conferencia de prensa mañanera, al hablar sobre los videos del panista Ricardo Anaya, quien se dice perseguido político, López Obrador comentó:

“Fíjense lo que dice, que no quiero que él se fortalezca con miras a la elección del 2024. Falta para eso muchísimo, qué voy a estar pensando yo en eso. Diría que hasta, en términos políticos, hasta conviene un candidato así.

“O sea, de veras, porque, en una de esas, el bloque conservador saca de candidato a Loret de Mola, ¿no? O a López-Dóriga o al dueño del Oxxo, a Yunes. ¿Qué puede significar? Al de la Coparmex, puras finísimas personas, o a los dirigentes de los partidos actuales. Pero ya, ¿para qué me meto en eso?”, cuestionó López Obrador.

AMLO ríe sobre Ricardo Anaya y asegura "hasta conviene un candidato así". Añade que el bloque conservador también podría proponer como posibles candidatos a "Loret de Mola, López Dóriga, dueño del Oxxo, a Yunes o al de Coparmex, puras finísimas personas". pic.twitter.com/PhyCpEqSnX — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 25, 2021

Al respecto, López-Dóriga le reviró: “¿Quiere que hablemos de finísimas personas? De Epigmenio, de Fernández Noroña, en fin. De esas finísimas personas. ¿De veras quiere que hablemos de finísimas personas? Se lo digo con sorna y con burla. ¿Sí? A pesar de que nunca me he burlado de él. Él sí se puede burlar de todos”.

Al destape que hace el presidente, como le llamó a que lo nombrara en la mañanera, le contestó nombrando a otras “finísimas personas” como “Bejarano, Ponce, el que era su secretario de Finanzas, el de las Vegas ¿se acuerdan? Si hacemos la lista de las finísimas personas que lo acompañan, bueno”.

Después puso el fragmento del video donde lo nombra López Obrador.

“En fin, lo que le quiero decir al presidente es que, yo no pertenezco a ningún bloque, ni opositor ni apoyador presidente, que yo no voy a ser candidato a la presidencia de la República porque además usted sabe que no puedo, yo nací en Madrid. Soy mexicano. Su ocurrencia. O sea, no acaba una frase. Pues ya han hablado de las finísimas personas, presidente”.

Luego, nombró “entre las finísimas personas”, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. “Esa es una finísima persona y si no, al tiempo, porque creen que llegaron al gobierno para siempre y si no, al tiempo, presidente”.

Después, le recordó: “¿Se acuerda presidente de las ligas de René Bejarano? Está el secretario de Seguridad Pública que quitaron, está el diputado Saúl Huerta, de Morena, que sigue siendo diputado detenido por abuso sexual de menores y violación de menores. Esos son, presidente, finísimas personas”, añadió y citó a José Luis Abarca, de Guerrero y su esposa, procesados por el caso Ayotzinapa, mostrando una foto en la que aparecen con el tabasqueño.

Antes, López-Dóriga le mencionó que no podría ser presidente porque ya tiene 74 años y si lo fuera “llegaría como Joe Biden”, en referencia al mandatario estadunidense.

Después, recordó que López Obrador tiene 67 años y expresó: “¡Ya quiero ver cómo llega el presidente a los 74! ¡eh! ¿sí? Ojalá y llegue como yo. Pero le digo, le llevo siete años, nada más, a ver”.

Y, desde un principio se burló también de los dichos del presidente que, dijo, lo destapó como candidato presidencial: “esto ya es de opereta”, dijo.