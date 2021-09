Felipe Calderón y Margarita Zavala firman petición para regresar la estatua de Colón a Paseo de la Reforma

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El expresidente Felipe Calderón y su esposa, la diputada federal Margarita Zavala, firmaron una petición en la plataforma Change.org para que regresen la estatua de Cristóbal Colón a la Glorieta de Paseo de la Reforma.

El 6 de septiembre, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Scheinbaum, anunció el reemplazo de la estatua de Cristóbal Colón por Tlali, una mujer otomí, lo que molestó a opositores y críticos de su gobierno, quienes exigieron que Colón vuelva a una de las principales avenidas de la Ciudad de México.

La petición, hecha por “Carlitos Lim” llevaba hasta este lunes 13 de septiembre a las 13:00 horas más de 17 mil firmas.

“Son monumentos históricos de los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país”, se justificó y recargó su petición con una supuesta violación a diversas leyes cometidas por funcionarios públicos.

En nombre de “los mexicanos y particularmente de los habitantes de la capital del país” dijo que se sienten “indignados y afectados” por el retiro de su patrimonio histórico “pretextando su reparación”. Acusó que es una decisión “populista” de Sheinbaum “que solo hace caso a una minoría de la población que comulga ideológicamente con su visión revisionista de la historia, sin considerar que el monumento nada tiene que ver con su ideología”, dijo.

El antecedente histórico defendido en la solicitud es que este monumento data del gobierno del emperador Maximiliano de Habsburgo, cuando su suegro, el rey Leopoldo de Bélgica, decidió regalar a México una escultura de Cristóbal Colón “para edificar un monumento a este personaje”, redundó.

La petición fue firmada por “Ciudadanos tuiteros por la ley” y adjuntó el hashtag #ClaudiaRegresaAColon y se responsabilizó a @CarlitoS_lim.

En redes sociales criticaron al expresidente y a la diputada panista porque la petición se refiere a que todo el pueblo de México está indignado por el retiro de Colón. “Estos criminales no pueden ocultar su desprecio por lo nuestro”.

Felipe Calderón y Margarita Zavala firmaron una petición por medio de Changue org. para que la estatua de Colón no sea retirada.

"El pueblo de México está indignado"dice la carta, arrogandose así la voz de TODOS...estos criminales no pueden ocultar su desprecio por lo nuestro. — CARLOS AGUIAR. opinión y noticias! (@CarlosAJimnez4) September 13, 2021

Otra usuaria propuso que se cambie el nombre del árbol de la noche triste, donde Colón lloró su derrota, por “el árbol que reverdeció con las lágrimas de los derrotados”.

La vemos la iniciativa que se cambie el nombre del árbol de la noche triste, por “el árbol que reverdeció con las lágrimas de los derrotados”!! Esta larga la frase pero se puede pensar en algo mejor. — Verónica Medero (@VernicaMedero1) September 13, 2021

Los acusaron de “yunquistas”, “enemigos de México”, preguntaron por qué “estas personas no se van a vivir por allá”, a España, pues solo están de revoltosos, no aportan nada al país y se aferran a la política que no les enjuicia sus corruptelas. “Y tienen el descaro de creer que hablan en nombre del pueblo de México”, resaltaron.

Uno más escribió la solución al problema: Sustituir a Colón por el rey emérito porque nadie mejor para tener claros los valores que inspira la iberósfera. “Invitar a F VI y reubicarla frente a BBVA o Santander –bancos españoles--. Que esté Ana B Iberdrola, Fenosa y trasterrados ilustres”.

@lrubiof @CartonCalderon yo tengo la solución. Sustituir a Colón x el rey emérito. Nadie mejor q él p q el mundo tenga claros los valores q inspiran a la iberosfera. Invitar a F VI y reubicarla frente a BBVA o Santander. Q esté Ana B Iberdrola FENOSA y trasterrados ilustrs. — octavio vazquez (@octaviovazquezb) September 13, 2021

La estatua de Colón fue retirada por el gobierno capitalino dos días antes del 12 de octubre de 2020, ante el amago de manifestantes de realizar una protesta ciudadana para derribarla. El monumento data del siglo XIX y es autoría del escultor francés Charles Cordier.

Con la petición de Margarita Zavala y Felipe Calderón de que se restituya la estatua de Colón en Paseo de la Reforma en la hoy Ciudad de México, queda en claro manifiesto quiénes son el verdadero peligro para México.. — Sergio Mejía Cano (@granwiny21) September 13, 2021

Solo la diputada Zavala compartió la petición, a su vez, difundida por Jaime del Arenal.