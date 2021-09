Sheinbaum "me aligera la carga": López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exaltó nuevamente el trabajo que realiza la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y dijo que ella, le “aligera la carga” de trabajo.

"Me siento representado por la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, honesta, con convicciones y sí vamos a visitar más la Ciudad”, dijo el mandatario y remató:

“Tenemos muy buena relación con la jefa de Gobierno, quizá por eso no tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México, porque la jefa de Gobierno me aligera la carga, ella me representa muy bien”, indicó.

"Me siento representado por la jefa de gobierno": AMLO. Añade que Claudia Sheinbaum es una mujer "honesta, trabajadora y con convicciones". pic.twitter.com/iJXILBq2wI — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) September 24, 2021

En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el hecho de que no realiza giras de trabajo en la capital de la República mexicana.

Al respecto, dijo que no recorre la ciudad de México porque su gobierno está representado por Sheinbaum Pardo.

“Hoy precisamente tenemos un acto en la CDMX, creo que en Xochimilco, con jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la semana que viene también vamos a inaugurar el próximo fin de semana, en 8 días, creo que el 29, vamos a inaugurar sucursales del Banco del Bienestar en la Ciudad de México”, indicó.