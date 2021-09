López Obrador: "yo no practico la politiquería de la línea"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó opinar sobre la confrontación pública entre el coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, y Olga Sánchez Cordero, actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

“No me meto en eso desde hace muchos años, yo no practico la politiquería de la línea, eso tiene que ver con la antidemocracia”, dijo López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre las diferencias públicas entre ambos senadores postulados por Morena sobre la conformación de un nuevo grupo parlamentario integrado por disidentes de varios partidos. Al respecto, señaló de forma evasiva:

“Yo me relaciono con otros compañeros a partir de nuestra identificación por la lucha que defendemos, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, yo me uno por quien está luchando por el pueblo, yo lucho por causas importantes, populares, en bien de la nación, no por politiquería, por intereses de grupos o cargo”, indicó.

En ese sentido, el presidente López Obrador concluyó:

“Yo no llegué aquí para tener el cargo más importante de la República sino para transformar. En ese sentido, aspiro a algo trascendente, me interesa la historia, no los cargos”, aseveró.