AMLO: no es justo de que el gobierno federal ahorre mientras los estados están "en jauja"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no es justo que el gobierno federal ahorre y las autoridades estatales y municipales derrochen los recursos públicos en “cosas superfluas”.

Por ello dijo que los servidores públicos de los tres niveles de gobierno deben hacer un esfuerzo para evitar el despilfarro y reducir el gasto innecesario.

En la conferencia mañanera, el mandatario anunció que el gobierno federal no tiene ningún adeudo con las autoridades locales y que incluso, les han ayudado con recursos adicionales para resolver conflictos financieros.

“De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, de lo que se recauda, un porcentaje va a los estados y a los municipios, está reglamentado, y nosotros no les dejamos de entregar esos fondos, nunca, y lo que hacemos es ayudar con recursos adicionales”, dijo y remató:

“Una de las cosas que tienen que ver los nuevos gobernadores, y es una recomendación, es que el dinero que se les transfiere, que por derecho les corresponde, el dinero que va a los municipios tiene que utilizarse para obras en beneficio de la gente, porque muchas veces se utiliza para gastos administrativos: para compra de vehículos de lujo, para tener asesores, para tener gastos innecesarios, para ejercer el presupuesto sin beneficiar a la gente”, señaló.

Señala AMLO que no es justo que el gobierno federal ahorre y gobiernos de los estados y municipales derrochen en cosas superfluas y en gastos administrativos y salarios muy elevados. "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre". pic.twitter.com/zuUPSx4RpJ — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) September 30, 2021

Enseguida, llamó a los gobernadores y alcaldes a cuidar el gasto público y reprochó:

“No es justo de que el gobierno federal está ahorrando y que los gobiernos estatales, municipales, están en jauja, me refiero gastando en cosas superfluas, en lo que no es importante, indispensable; o los sueldos, no sólo de presidentes municipales, regidores, y viáticos y otros gastos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, concluyó.