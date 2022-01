Sheinbaum responde a Monreal: "Hay que ser radicales contra la corrupción y los privilegios"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Hay que ser radicales en contra de la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios públicos”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en relación a las recientes declaraciones del senador Ricardo Monreal, en el sentido de la supuesta “actitud radical” de los otros aspirantes de Morena a la Presidencia de la República.

Considerada como “la preferida” del presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo en el 2024, aseguró que coincide con lo declarado por éste en su conferencia matutina en Palacio Nacional en relación con que la llamada “Cuarta Transformación” desde su origen es radical, pues busca “un cambio de raíz frente a un régimen de corrupción y privilegios”. Y subrayó la importancia de la unidad en el partido.

Esta mañana, al término de un acto oficial en una escuela secundaria en la alcaldía Miguel Hidalgo, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las declaraciones que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República dio al diario Reforma y a otros medios de comunicación, entre ellos, Proceso. Así lo dijo:

“Lo mencionó hoy el presidente en su conferencia de la mañana. Yo creo que hay que ser radicales en contra de la corrupción, hay que ser radicales en contra de los privilegios de los altos funcionarios públicos”.

La mandataria local explicó: “Radical quiere decir ‘cambio de raíz’. Y lo que está encabezando la Cuarta Transformación es un cambio de raíz frente al viejo régimen que era un régimen de corrupción y un régimen en donde se habían quitado los grandes derechos y se había privatizado los grandes derechos. Y hoy lo que buscamos es la honestidad por encima de todo y un gobierno que esté dedicado para beneficio del pueblo. Esa es la gran diferencia y en eso hay que ser radicales”.

Agregó que hoy se busca, mediante la “economía moral”, lograr un “estado de bienestar”, atender primero a los pobres y, con ello, disminuir desigualdades y mejorar la calidad de vida de todos.

Como usualmente lo hace, Sheinbaum Pardo coincidió con lo dicho por López Obrador en el sentido de que “uno tiene que defender en cualquier lugar en donde esté lo que uno piensa y hay que defender por lo que hemos luchado durante tantos años”.

Reiteró que el propósito del movimiento al que pertenece es construir un “estado de bienestar” en el que “las actuales y las futuras generaciones tengan mejores condiciones de vida”, no como antes que “tenían peores condiciones de vida”.

Esos principios, dijo, “hay que defenderlos de manera radical, defendiendo lo que uno piensa y no por lo que dicen unos u otros, cambiar uno de posición política”.

–¿Ricardo Monreal busca manchar a Morena con esas declaraciones?, se le preguntó.

–No, mi respeto y no es un tema aquí personal ni mucho menos. Además, me parece que es muy importante la unidad dentro de Morena, pero en particular sobre esta declaración, yo coincido con el presidente de la República.