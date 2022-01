Muñoz Ledo dice que fue propuesto como embajador en Cuba: "no lo han confirmado, no sé por qué"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exdiputado federal Porfirio Muñoz Ledo se autodestapó este jueves como próximo embajador de México en Cuba.

En una entrevista con la periodista Elisa Alanís, aseguró que la invitación se la hizo desde octubre del año pasado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien, por cierto, mantiene abiertas diferencias.

“Fui invitado por el ciudadano presidente la última semana de octubre y acepté, que quede bien claro. Ya lo que ocurra después no depende de mí, hay que preguntarle al Ejecutivo, no a mí”, dijo.

Incluso, mencionó que a partir de la invitación para sumarse al cuerpo diplomático comenzó a sostener diversos encuentros con diferentes instancias del gabinete federal, como Turismo, Economía y Cultura, con la idea de afinar detalles de la agenda bilateral que México sostiene con Cuba.

“He trabajado tres meses intensamente, tengo la información sobre Cuba hasta el nombre de los embajadores acreditados y me he entrevistado con miembros del gobierno. Me he preparado concienzudamente. No lo han confirmado, no lo sé por qué”, sostuvo.

Además, dijo que la embajada en Cuba le ayudaría a mejorar su salud.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy en la conferencia mañanera que en los próximos días dará a conocer algunas rectificaciones y otros nombramientos de candidatos a incorporarse al Servicio Exterior Mexicano.