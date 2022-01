Carlos Loret de Mola se da por aludido en señalamiento en la mañanera sobre propiedades en Tulum

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después de que el director del portal QuintanaRoo.mx, Amir Ibrahim, señaló a “los Loret de Mola” como los dueños de parcelas en el ejido José María Pino Suárez, en Tulum, el conductor de Latinus, Carlos Loret de Mola, se sintió aludido y negó que tuviera “un terreno” en ese municipio.

“Ya me mandó decir en la mañanera que tengo un terreno en Tulum. No es cierto. Es ooootra (sic) más de las mentiras y calumnias. Pero si alguien encuentra las escrituras, que por favor me las mande de volada, a lo mejor me las dejo expropiar para que pase el tren maya”, se burló en su cuenta de Twitter.

Ibrahim le contestó a Loret de Mora: “Explicación no pedida, acusación manifiesta, yo nunca dije Carlos Loret, yo dije: ‘los Loret de Mola’ son ejidatarios en el ejido de Tulum José María Pino Suárez. Aquí están las pruebas: están asignadas las parcelas 723, 724 y 725 a un Fernando José Loret de Mola Gutiérrez”.

En su respuesta, Ibrahim adjuntó una hoja de la relación de sujetos de derecho a parcela de ese ejido, ubicado en el municipio Solidaridad, en Quintana Roo, asignados en la asamblea del 2 de diciembre de 2006, donde aparece Fernando José Loret de Mola Gutiérrez, quien nació el 16 de septiembre de 1966, en Monterrey, Nuevo León, al que le asignaron esas tres parcelas.

Sus simpatizantes no le vieron nada de malo a que él tuviera parcelas porque no es funcionario público y preguntaron si era ilegal. Otros se fueron con la finta del lugar de nacimiento de Fernando José y preguntaron qué tenía que ver con Tulum, pero los mismos usuarios lo aclararon.

En cuentas sin fotografía y nombres comunes señalaron que eso no probaba nada y que trataban de engañar a la gente.

Posteriormente Carlos Loret de Mola publicó en Twitter: "Ahhhhh… ya tuvieron que aclarar que no son míos los terrenos de Tulum. Lástima. Ya me había hecho ilusiones".

¿Qué preguntó Ibrahim?

En la conferencia mañanera de este viernes 21 de enero, Ibrahim le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador si la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Registro Agrario Nacional (RAN) podrían aclarar la expedición de títulos de propiedad cuyo límite es la orilla del mar Caribe.

También pidió si se pudiera crear una comisión de la verdad sobre quiénes, cómo y por qué el RAN creó un caos en la tenencia de las tierras, porque, aseguró, en Tulum “hay una mafia agraria”, pues a pesar de que los jueves dictan medidas cautelares para no expedir certificados ni títulos en zonas de Tulum, el delegado del RAN emite el documento a nombre de la hermana del líder agrario de la zona Antonino Almazán. Entre otros, citó a “los Loret de Mola”, como ejidatarios.

(La pregunta y respuesta, entre los minutos 1:36:16 y 1:56:00)

Explicó que el problema es que hay personas que tienen las escrituras, pero están ocupadas por quienes tienen los títulos parcelarios y además hay posesionarios, quienes llegaron cuando no había nadie y vivieron ahí durante muchos años.

Al respecto, López Obrador le dio la razón y comentó que se fue permitiendo el tráfico inmobiliario en Tulum y en toda la Riviera Maya, por lo que están en conflicto propietarios, ejidatarios y posesionarios.

Dijo que ya se suscribió un convenio con los gobernadores para un reordenamiento de las tierras porque, si no actúan, será un desastre peor y el conflicto se irá agravando, porque la zona seguirá creciendo con la construcción del nuevo aeropuerto internacional y el Tren Maya.

“En todos los municipios se les va a entregar un plan de desarrollo urbano y queremos que sea aprobado por los congresos locales para que no haya desorden y corrupción, que de repente no vayan a construir edificios más allá de lo permitido o que se ocupen zonas de reserva. Cuidar el medio ambiente y ordenar el desarrollo urbano, tenemos ese propósito”, agregó.