El nombramiento de Salmerón enfrenta en redes a simpatizantes y opositores de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El nombramiento de Pedro Salmerón Sanginés como embajador de México en Panamá, pese a las acusaciones de estudiantes del ITAM por acoso sexual, dividió las opiniones en redes sociales, entre los simpatizantes y los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La organización estudiantil Cuarta Ola expresó su indignación y preocupación por las múltiples denuncias por acoso que están siendo ignoradas contra el ex profesor del ITAM, quien aprovechó su posición para acosar sexualmente a sus alumnas, pero renunció antes de que se iniciara una investigación en su contra.

“Pedro Salmerón cuenta con denuncias de acoso en la cuenta @MeTooAcademicosMx, en la UNAM y otras ocho mujeres morenistas lo han denunciado por acoso. Ante esta situación, queremos reiterar que es importante hacer visibles estas violencias y que las instituciones se posicionen frente a ellas”, señaló en un comunicado, acompañado del hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador.

El usuario ProfesorXM preguntó por qué no presentan denuncias formales si tienen evidencias, pues los mensajes anónimos no cuentan, pero otro usuario, Dr.Garzón.Oncólogo, le respondió que esa “denuncia”, refiriéndose al comunicado, está firmada por la Cuarta Ola.

“Veamos, una denuncia de este tipo no procede si no se presentan denuncias individuales por parte de las presuntas víctimas de acoso. Debe ser como el caso de Andrés Roemer, donde cada una de las víctimas presentó su testimonio y denuncia”, añadió ProfesorXM, y Dr.Garzón.Oncólogo rectificó: “En ningún momento digo que proceda, no procede, solo aclaro que no es anónima, o estoy equivocado??? Puesto que sí lleva un nombre”.

ProfesorXM dijo que se refería a los mensajes anónimos dejados en el #MeTooITAM que no coincidían con las evaluaciones que tenía el profesor por parte de sus alumnos, que eran también anónimas y jamás mencionaron nada de las conductas que se denunciaron en Twitter. Dr.Garzón.Oncólogo coincidió “totalmente” con ProfesorXM.

NO JUICIOS SUMARIOS EN CASO SALMERÓN: AMLO



Sobre las denuncias de acoso sexual contra Pedro Salmerón, propuesto embajador en Panamá, @lopezobrador_ dice que si no hay denuncias son campañas de linchamiento;pide que víctimas acudan al MP pues ve intereses políticos "como en todo" pic.twitter.com/Swjj730qgm — Emeequis (@emeequis) January 19, 2022

Las críticas arreciaron después de que el presidente López Obrador declaró, en una conferencia mañanera, que “no se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley” y las conminó a presentar pruebas, denuncias y acudir al Ministerio Público para que la autoridad resuelva, en lugar de hacer juicios sumarios “y más cuando se trata de asuntos políticos”.

"Ya, en efecto, se habían hecho denuncias públicas, pero sin que se presentaran ante las autoridades, y no se hablaba del tema, pero ahora ya es un tema polémico. Entonces, que lo resuelvan las autoridades": dice AMLO sobre Pedro Salmerón. pic.twitter.com/APk6zO8JSw — Revista El Chamuco (@El_Chamuco) January 23, 2022

El 21 de enero, El Financiero entrevistó a una de las integrantes de la plataforma MeToo del ITAM, quien consideró que “cualquier víctima que desea contar su historia en la forma en que lo decida hacer, está haciéndolo de la manera formal”.

Aseguró que todas las denuncias sirven para crear la narrativa de que una persona está siendo violentada y sostuvo que nadie cuenta su historia, incluso de manera anónima, “para llamar la atención”. Al contrario, dijo que la gente cuenta su historia “porque necesita cerrar ciclos, asumir y entender para sí mismas lo que pasó”.

Reacciones en Panamá

Mientras tanto, en medios de comunicación panameños, el caso Salmerón ha sido retomado con titulares como el de La Estrella Panamá: “López Obrador le da un espaldarazo a Salmerón”.

PROPUESTA // López Obrador le da un espaldarazo a Salmerón https://t.co/1AaAu8odxc pic.twitter.com/NiGDADzmue — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) January 19, 2022

En La Prensa de Panamá: “Cuestionan en México designación de Pedro Salmerón como embajador de Panamá”.

Una vez se conoció que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, designó al historiador Pedro Salmerón como embajador en Panamá, surgieron los cuestionamientos contra el mandatario por este nombramiento. #LaPrensaSecuestrada sigue informando. https://t.co/5Ql6YLQJkB — La Prensa Panamá (@prensacom) January 18, 2022

Y en El Siglo de Panamá: “Rechazan designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá por denuncias de acoso”.

Rechazan designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá por denuncias de acoso https://t.co/aa5SqIvFEJ#ESHechos pic.twitter.com/Wfd30CShTn — El Siglo de Panamá (@elsiglodigital) January 18, 2022

Pedro Salmerón fue acusado el 25 de abril de 2019 ante autoridades del ITAM, donde fue profesor, por una alumna que lo denunció por acoso sexual, acusación corroborada por una comisión del plantel. Renunció antes de que se emitiera una sanción en su contra.