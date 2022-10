Sorprende a AMLO la cantidad de entrevistas a la autora de "El Rey del Cash"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que lo tiene anonadado la cantidad de entrevistas que le han hecho a Elena Chávez, autora del libro “El Rey del Cash”, el cual consideró en contra de su gobierno.

“Como diría el maestro Santamaría, anonadado, sorprendido, de que cómo una escritora —yo creo que es de sus primeros libros— es entrevistada por tantos conductores de radio, de televisión, no creo que haya nadie”, indicó.

Aseguró que “independientemente del contenido, si es cierto o no es cierto, si tiene pruebas, no tiene pruebas, sin duda es un libro —ni siquiera le voy a llamar libelo— en contra de nosotros y ya nada más por eso”.

Al referirle que Chávez estuvo cerca de su movimiento, el presidente respondió “pues cerca de mí han estado millones, millones, no, no, no, millones, gente que son mis hermanos. Tengo millones de hermanos, millones de hermanas, la gente que quiero mucho, porque es recíproco, amor con amor se paga”.

Consideró que las razones del contenido del libro es un asunto distinto al de mostrar un hecho por la cercanía de la autora “y eso lo sabe todo mundo, entonces, por eso, pero es mucha la desesperación”.