"Estoy listo": así respondió Chumel Torres a su "destape" en la conferencia mañanera

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –Chumel Torres respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluyó al youtuber este jueves en la lista de los “42 precandidatos del bloque conservador a la Presidencia de la República en 2024”, que se dio a conocer en la conferencia mañanera.

“Si el licenciado siente que soy el indicado para continuar con su labor de transformación, estoy listo”, escribió en Twitter y adjuntó un video que se reprodujo a una velocidad más alta de lo normal, donde se mofó de la lista de supuestos aspirantes presidenciales poniendo de cuando en cuando el graznar de un pato.

Si el licenciado siente que soy el indicado para continuar con su labor de transformación, estoy listo. pic.twitter.com/sJoNyjlSsa — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 13, 2022

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dio a conocer, “porque son los que han expresado que quieren o han aparecido en encuestas o los han propuesto”, los 42 candidatos “del bloque conservador”.

“A ver, de una vez vamos a destapar”, dijo López Obrador y mencionó a Agustín Carstens, Alejandro Moreno, Beatriz Paredes, Carlos Loret de Mola, Carlos Medina Plascencia, Claudio X. González.

Al ser cuestionado sobre quién hizo la lista, señalo que “algunos de ustedes dieron información. ¡Tómenla! Es lo que aparece de dominio público”.

Y siguió con Chumel Torres, Damián Zepeda, Dante Delgado, Demetrio Sodi de la Tijera, Denise Dresser. Diego Fernández de Cevallos, Emilio Álvarez Icaza, Enrique Alfaro, Enrique de la Madrid, Fernando Canales Clariond, Gabriel Quadri, Gilberto Lozano, Gustavo de Hoyos, Gustavo Madero, Ildefonso Guajardo.

Además, José Ángel Gurría, Juan Carlos Romero, Kenia López Rabadán, Lilly Téllez, Lorenzo Córdova, Luis Donaldo Colosio, Margarita Zavala, Marko Cortés, Maru Campos, Mauricio Kuri, Mauricio Vila, Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, Humberto Moreira, Miguel Ángel Riquelme, Patricia Mercado, Pedro Ferriz, Ricardo Anaya, Samuel García, Santiago Creel, Silvano Aureoles y Xóchitl Gálvez.

Después mencionó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aunque “todavía no se sabe si es culpable o no, o sea, es presunto”, pero de no ser así serían 43.

“Ah, el ‘dedazo’, pues ahí falta quiénes van a dar el ‘dedazo’, sí, pues tiene que ser los machuchones, los de mero arriba. Claudio es uno, que representa, también, ¿no?, a los de arriba.

"Cómo olvidar cuando el presidente me pidió que fuera candidato presidencial", publicó Chumel Torres en Instagram.

"Yo definitivamente iría por la 4T", dijo Chumel en entrevista con Joaquín López Dóriga, en la que recalcó que él quiere ser candidato pero por Morena.

En Twitter surgió la tendencia #EsChumel en la que se compartieron diversos memes que aludieron al “destape”.

Aquí les dejo la comparación entre Amlo y su nueva corcholata Chumel torres #eschumel pic.twitter.com/MugDkZX5nf — Dr Faustus (@DiegoCo1194) October 13, 2022