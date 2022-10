"Zapatero a tus zapatos": Beatriz Gutiérrez Müller asegura que nunca se postulará a un cargo público

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La escritora Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que no aspira a ningún cargo público, porque afirma que la política no es lo suyo.

“Yo no sería senadora, ni diputada, ni presidenta, ni diputada local, ni alcaldesa. Nunca, yo no me voy a postular nunca a ningún cargo”, dijo.

Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó en la XXII la Feria Internacional del Libro “Latinoamérica a la vanguardia”, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Enseguida de esta declaración, el público le aplaudió.

“Zapatero a tus zapatos y yo soy zapatera”, dijo la historiadora, quien también reprochó que “la amnesia llevó a que muchos se olvidaran que en el 2018, yo se los dije, que iba a acompañar a una persona, que vive por ahí, en su trabajo y que yo continuaría desde donde pudiera ayudando”.

En el foro “Ricardo Flores Magón”, agregó que en ese entonces dejó claro que continuaría desde donde pudiera ayudar. “Nada más y que no me iba a proponer para ninguna cosa de esas actividades, y la amnesia es la que los lleva a olvidarlo y hacer suponer o decir que ´la señora es el as bajo la manga´, hasta la alcaldía de no sé qué me ponen, no, no, no”.

Gutiérrez Müller estuvo acompañada por el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, quien también comentó sus señalamientos: “Nadie te quita dos méritos: el mérito de ser ciudadana, que es un mérito de primera división, y el mérito de ser promotora de la lectura”.

La escritora dio este mensaje en respuesta a un primer comentario de Taibo II: “El contradiscurso tiene una contravirtud, como tiene mucha credibilidad pareciera que está haciendo méritos para ser la senadora panista de la que hablábamos, en el contradiscurso”.

Beatriz Gutiérrez Müller aclaró que cree en la política y tiene una postura política pero no pretende mantenerse en un cargo de representación popular.