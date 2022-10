"¿Van a seguir con la misma política?": Creel reta a las "corcholatas" a responder estas preguntas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, dio a conocer una serie de preguntas que formuló a los políticos de Morena que han sido mencionados como aspirantes a la candidatura presidencial para 2024.

En su cuenta de Twitter, el legislador publicó los cuestionamientos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al canciller Marcelo Ebrard y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Creel pidió al presidente López Obrador que no sea él quien responda estas preguntas.

“No las responda usted, no vale la pena que usted se meta en eso, es el jefe del Estado y tendría que estar abordando estos problemas que no están siendo solucionados.

“Deje que sus corcholatas las respondan, si es que quieren responderlas y si se atreven a honrar a lo que usted presidente está haciendo”, aseveró el panista, quien ha manifestado su interés por ser también candidato a la Presidencia.

Las preguntas

¿Van a seguir con la misma política en materia de seguridad pública?

¿Van a seguir con la misma política en materia social?

¿Van a seguir con su misma política de destruir las instituciones?

¿Van a seguir con esta política de no dialogar?

¿Van a seguir con la misma política en materia internacional?

¿Van a seguir con la misma política de aliarse con las dictaduras que están al sur? Con Cuba, Nicaragua, con Venezuela

¿Van a seguir con la misma política en materia de economía?

“Su frase de primero los pobres, cae a los suelos y también se va a la basura como se va una corcholata. Ahí están los planteamientos, presidente, para sus corcholatas”, dijo Creel en el video, dirigiéndose esta vez al presidente López Obrador.

Preguntas para las corcholatas. ¿Responderán? pic.twitter.com/37xmm8juR4 — uD83CuDDF2uD83CuDDFDSantiago Creel (@SantiagoCreelM) October 14, 2022

“No tenga temor”

También en Twitter, Creel reiteró su petición de dialogar con el mandatario y le pidió no priorizar el tema electoral sobre el de seguridad.

“Presidente, usted habla de cuidar su agenda, yo hablo de cuidar a las familias mexicanas. Por favor no se confunda. Mi aspiración nada tiene que ver. La reunión que solicité fue como ciudadano y ex Secretario de Gobernación. No priorice el tema electoral sobre el de seguridad”, dijo Creel en un hilo de Twitter.

“Deje el pasado y las elecciones, privilegie su obligación de gobierno y de construir un mejor futuro”, le pidió.

“Insisto en el diálogo por la seguridad porque no soy insensible al dolor que provoca la violencia y la inseguridad a las familias mexicanas. No tenga temor, sé dialogar y respetaré su investidura. Será por el bien de México”.