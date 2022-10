Fernández Noroña defiende al titular de Sedena y justifica que se cancelara la reunión con diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Se está mintiendo porque no hay ningún menosprecio al Poder Legislativo, no hay ningún desacato, no hay ningún incumplimiento porque no había ninguna comparecencia”, expresó el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, para defender al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, de los señalamientos del legislador de MC, Sergio Barrera Sepúlveda.

En conferencia, Fernández Noroña sostuvo que su homólogo de Movimiento Ciudadano y secretario de la Comisión de Defensa propuso una reunión de trabajo con el titular de la Sedena para explicar el caso de la extracción de información por el grupo de activistas denominado Guacamaya.

“No se votó esa decisión y a pesar de que no se votó, el compañero secretario de la Defensa aceptó tener una reunión de trabajo para explicar y dar a conocer la situación sobre el hackeo que hubo a los archivos de las Fuerzas Armadas, a pesar de la irregularidad porque la Comisión no tiene facultades para convocar al titular de la dependencia”, explicó.

Luego, acusó a Barrera Sepúlveda de haber “dinamitado” la reunión que había confirmado el general Luis Cresencio Sandoval, argumentando que el diputado federal de MC asumió una actitud “insolente” por enviar un oficio donde dijo que el titular de la Sedena tenía que “rendir cuentas” ante el pleno de la Cámara de Diputados federales porque “no estaba de acuerdo" con el formato de la reunión en la Comisión de Defensa.

“No plantearon nunca este tema en la Junta de Coordinación Política, no plantearon nunca ninguna inconformidad, la reunión de trabajo estaba en pie y fue pospuesta debido a este oficio, donde él (Barrera Sepúlveda), sostiene que no están de acuerdo, en una actitud, absolutamente, yo diría que, sí, imprudente; sí, inapropiada, no porque no pueda criticar al titular de la Secretaría de la Defensa, claro que puede hacerlo, pero si él acepta la reunión de trabajo a la que se le invitó, él aceptó, tengo la invitación, la puedo compartir”, expresó Fernández Noroña.

Por ello, dijo que el oficio enviado por el diputado de MC fue la causa que suspendió la reunión en la comisión de Defensa del General Luis Cresencio Sandoval.