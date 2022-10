Layda Sansores exhibe presunto maltrato de "Alito" Moreno a sus aliados del PRD

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, exhibió una supuesta conversación por WhatsApp en la que el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, se refiere de manera despectiva hacia el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que incluso le habría dado un pago incompleto.

En la más reciente edición de Martes del Jaguar, la gobernadora morenista exhibió un presunto chat entre Moreno y Hugo Gutiérrez, secretario de Finanzas del PRI, quien estaba presente en las reuniones de la alianza Va por México, que dataría de diciembre de 2020.

“Imagínate, si así tratas a tus aliados, qué te puedes esperar”, dijo Layda Sansores antes de presentar la supuesta conversación.

De acuerdo con las capturas de pantalla exhibidas, Hugo Gutiérrez, le comunica a Moreno Cárdenas que intentó retomar una negociación con el PAN y el PRD, en el que éste último estaría en la postura de apoyar al tricolor para que presidiera la mesa de fiscalización y financiera.

MARTES DEL JAGUAR #43 https://t.co/SZbC3XB4wL — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 19, 2022

(a partir del minuto 1:28:00)

“Tú no firmes ni puta madre y no hay ningún acuerdo y les vamos a decir que igual que en el PRI se votó el acuerdo de presidir la mesa de fiscalización. Mándalos a la verga. Habla con Vladimir, ahí pura verga a chingar a su madre. No la pueden presidir. Díselo a (Rubén) Moreira”, responde “Alito” según la captura presentada en El Martes del Jaguar.

“Voy a apretar con el PRD”, responde Gutiérrez, a lo que Alito contesta:

“Habla con Moreira, dije que te dije ya hablé con el Cházaro dio su palabra y el apoyo al PRI”.

En otra charla fechada el 4 de mayo de 2021, Gutiérrez le pregunta a “Alito” si lo buscó Jesús Zambrano, líder nacional perredista, “por el tema del recurso que va al PRD de parte nuestro”.

“No sé qué hay que hacer ahí, no sé, no me llamó, no me calienten la cabeza a mí con pendejadas, qué hay que hacer ahí. A ver, dime, qué mamada ahora”, exclamó Moreno Cárdenas.

Si así trata a sus aliados, ¿qué podemos esperar?… El #LordBrother no le tiene respeto a nadie, a todos les tranza y les ve la cara. ¿Cómo pudo envolver a tanta gente? ¡Es un mago! pic.twitter.com/o79hF0BgOI — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 19, 2022

En la respuesta de Gutiérrez según el chat, se revela que de los 15 millones de pesos que se iban a dar partido del sol azteca, sólo se le enviarían diez, y los otros cinco se redireccionarían “a los temas que estamos resolviendo”.

“Alito” responde: “Tú resuélvelo ya, saludos”.

Al concluir la presentación, Layda Sansores dijo: “A todos se los transa, a todos les ve la cara, ¿cómo pudo envolver a tanta gente”.