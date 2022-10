"Intereses nefastos quisieran que no participara": Monreal se lanza contra Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el amago de que será el personaje central del programa Martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el senador Ricardo Monreal opinó que hay “intereses nefastos” que quisieran que abandone sus aspiraciones para ser el candidato de Morena en 2024.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado respondió varias preguntas de la prensa sobre el tema y cuestionado sobre si detrás de la amenaza de la gobernadora de Campeche estaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Monreal contestó:

“Sí. Obviamente hay intereses nefastos que quisieran que no participara. Hay intereses políticos perversos que desearían que abandonara la contienda, porque creo que soy el que tiene más capacidad de enfrentar lo que en el país está sucediendo”.

Luego, contó que ya ha solicitado un estudio forense para demostrar que hay una campaña pagada en su contra para denostarlo, de cuentas en redes sociales que al mismo tiempo apoyan a Sheinbaum.

“El ruido éste, ensordecedor de descalificación que vemos en las redes en contra mía, en su mayor parte es pagado y financiado. Y tienen asesores extranjeros para golpear a mexicanos. Yo no voy a acudir a asesores extranjeros, a los que les pagan cantidades millonarias para golpear a mexicanos, no lo voy a hacer”, afirmó el senador.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena rechazó que en este momento vaya a denunciar actos de espionaje en su contra, luego que la gobernadora de Campeche anunció que lo exhibirá este Martes del Jaguar. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de acudir a la justicia en caso de existir grabaciones ilegales que lo involucren.

“Hasta ahora no se ha concretado ninguna hipótesis, sólo ha habido especie de señalamientos. Pero nunca me he dejado de nadie, ni me voy a dejar ni me voy a rajar”, dijo el zacatecano.

En otro momento comentó: “Voy a dejar mis derechos a salvo y actuaré conforme a la ley y conforme a la Constitución en el caso de que se presentara algún evento en mi contra”.

Dijo que en caso de haber sido espiado se estaría violando el artículo 16 de la Constitución, en el que se establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables y el delito que se pudiera estar cometiendo es la intervención de comunicaciones ilegales.

En varios momentos, Monreal optó por el tono conciliador y aseguró que prefiere cerrar el capítulo del pleito con Layda Sansores, atendiendo el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que la balconeada que pretende darle la gobernadora al senador es “de mal gusto”.

“Siempre que se puedan evitar pleitos internos, hay que hacerlo, y hoy he decidido aceptar el llamado que el presidente de la República ha hecho al interior del movimiento, por lo que digo: amor y paz, y hay que seguir trabajando”, manifestó.

“Apuesto a la concordia, no a la confrontación. Soy un hombre de conciliación, no de rupturas, pero defiendo con pasión en lo que creo y defiendo con energía mi condición de aspirante a la Presidencia de la República, y también como un miembro de Morena que legítimamente luchará en su momento por estar en la boleta presidencial y suceder al presidente López Obrador”, agregó.

Monreal se mostró sorprendido de haber sido mencionado por Sansores para ser estelar en el Martes del Jaguar, pues aseguró que siempre ha tenido una relación de respeto con ella.

“A través de las décadas de años de lucha con ella y con su esposo Romeo, he tenido una relación de afecto. No entiendo dónde se alteró la relación, y no quiero que se siga alterando”, señaló.

“Por eso, por la declaración del Presidente. Respetaré y pugnaré porque haya unidad y nunca aceptaré ilegalidades”, reiteró.