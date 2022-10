"Mi apoyo total a Layda": Sheinbaum se pronuncia sobre la polémica entre Sansores y Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió la “protección de la unidad” en Morena y el “actuar con prudencia”, a propósito de la intención de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de revelar información sobre el senador Ricardo Monreal, también aspirante presidencial- en su programa “Martes del Jaguar”.

“Yo creo que también hay que cuidar la unidad de Morena; entonces, hay que seguir las dos cosas: siempre con prudencia y siguiendo principios y verdad. Entonces, ahí mi apoyo total a Layda”, respondió a la prensa, quien la cuestionó sobre el actuar de la exalcaldesa en Álvaro Obregón.

La aspirante presidencial agregó: “también pues tiene razón el presidente, de que hay que de guardar siempre la unidad de nuestro movimiento”.

Esta mañana, en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró sobre la intención de Sansores: “A veces eso tiene efecto de boomerang, que perjudica a quien suelta ese tipo de cosas, no afecta políticamente, hasta puede beneficiar, sin duda es de mal gusto, no debe de prevalecer eso”.

Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum Pardo, -a quien Monreal ha considerado como “la favorita” de López Obrador para sucederlo y por eso ha dicho que “no hay piso parejo en la contienda-, hizo un breve recuento de la vida de su amiga Layda Sansores que, dijo, “es de mucha valentía”.

Recordó el libro escrito por Armando Estrop, titulado “Layda Sansores. Insurrecta” y resumió algunos capítulos de su vida. “Se sale del PRI defendiendo, ella subió a tribuna y defiende que no suba el IVA… y tuvo muchas presiones hasta familiares, de que no se subiera, que fuera institucional… Ella decide seguir con sus principios, y no solamente vota en contra o no va a las sesiones, como algunos que hacen, sino que se sube a tribuna y da sus argumentos, después de eso se sale del PRI”.

La morenista agregó que Sansores “sufrió tres fraudes electorales, casi cuatro ahora porque no querían que llegara porque ella siempre dice la verdad, siempre. Es cuando sube a Tribuna en el Senado, cuando se iba a privatizar el petróleo, es memorable esa intervención citando a Saramago y después cuando se enfrenta a Peña Nieto. Es una mujer muy valiente, muy valiente y de muchos principios”.

Por último, Claudia Sheinbaum aseguró que el programa “El martes del Jaguar” se ha convertido en un “evento público de información muy importante y muy novedoso”.

Y reiteró: “Nuestro reconocimiento a Layda y siempre hay que actuar al mismo tiempo con prudencia. Aunque todo nuestro cariño y amor a Layda”.