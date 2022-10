Xóchitl Gálvez le toma la palabra a AMLO y anuncia más denuncias contra Pío López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Xóchitl Gálvez del PAN dijo que sí presentará otras denuncias en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) concluyó que no cometió delitos electorales.

“No sólo voy a presentar otra, voy a presentar muchas, porque han resultado ser completamente corruptos. Entonces, yo le diría que ni crea que se va a librar de la justicia”, dijo la legisladora panista en respuesta al presidente.

Lo anterior, después de que López Obrador se deslindó de la decisión de la Fisel, a cargo de su amigo, José Agustín Ortiz Pinchetti, que determinó que ni su hermano ni el excoordinador nacional de Protección Civil, David León, cometieron un delito electoral, tras la difusión de videos en los que intercambian dinero en efectivo presuntamente para financiar a Morena.

En la conferencia matutina de este martes, el titular del Ejecutivo federal dijo que en caso de existir “influyentismo” que se presente una nueva denuncia y se investigue, y luego remató: “a lo mejor la señora senadora Xóchitl Gálvez ya tiene lista la nueva denuncia”.

“Señor presidente, me queda claro que ustedes no son iguales, porque son peores. Mire que minimizar que su hermano reciba sobres de dinero en efectivo y decir que no eran para su partido, sino para un movimiento. ¡Un movimiento que usted encabeza! ¡Todos lo vimos! Entregar dinero en efectivo es un acto de corrupción. Ahora, no venga retarme en presentar una nueva denuncia. Lo reto a usted a que reconozca que su movimiento que lo llevó a la silla presidencial está lleno de irregularidades y de corrupción”, comentó la panista.

En conferencia de prensa, Xóchitl Gálvez cuestionó el origen del dinero con el que se mantiene el movimiento que encabeza el presidente.

Foto: Eduardo Miranda

“Visitar dos mil 800 municipios requiere de mucho dinero, ¿de recursos públicos, señor presidente?, ¿era dinero de los pueblos indígenas en Chiapas? ¿fue en cash? Es una buena pregunta después de leer el libro “El rey del cash”, dijo la senadora.

Gálvez acusó que López Obrador se ha “apoderado” del Poder Judicial y presionó a los jueces para que “exoneraran a su hermano”.

#VideoVTuD83DuDCF9"No son primero los pobres, son primero los sobres"



Reta @XochitlGalvez a @lopezobrador_ a reconocer "que su movimiento que lo llevó a la silla presidencial está lleno de irregularidades y de corrupción. Sí habrá más denuncias" pic.twitter.com/D6OIbQYpxG — xevt - xhvt (@xevtfm) October 25, 2022

“Poque claro que es un delito”, dijo. “Está prohibido utilizar dinero en efectivo. Está prohibido hacer actos anticipados de campaña. Está prohibido usar dinero público. Y la sospecha que yo tengo y es altamente probable es que ese dinero salió de las arcas públicas de Chiapas”, añadió.