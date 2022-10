¿Calderón podría ser juzgado como Pinochet? Esto dijo Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ahora descartó que exista una investigación abierta en Estados Unidos en contra del ex presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa.

No obstante, dijo que el ex mandatario “no está exento” de ser juzgado por delitos de lesa humanidad.

En conferencia de prensa realizada en la sede del Congreso local de San Luis Potosí, López Hernández dijo para aclarar sus dichos:

“Yo no señalé que hubiera una averiguación en contra de nadie. Sí sostengo que Rápido y Furioso, en otras palabras, fue un crimen perpetrado del Estado, de lesa humanidad. So pretexto de combatir al crimen organizado se le entregó armamento al crimen organizado, y eso aquí o en cualquier parte del mundo, en cualquier país democrático, pues no nada más es una barbaridad, sino, lo repito, es un crimen de lesa humanidad”, sostuvo el funcionario federal.

El miércoles, durante su visita a Michoacán, Adán Augusto López aseguró que existe una “investigación internacional” en contra de Felipe Calderón por tráfico de armas, lo cual fue rechazado por el exmandatario. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que no tenía información sobre esa presunta investigación.

En San Luis Potosí, el titular de Segob incluso reiteró lo que también había dicho en Michoacán, de que por este crimen está detenido en Estados Unidos el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

Y en ese contexto afirmó:

“Yo no sé mucho de derecho internacional, pero así como en España en su época pudieron juzgar a Pinochet por su actuar como presidente de Chile, pues ningún mexicano está exento de que se le persiga, se le investigue y se le castigue, máxime cuando hay denuncias internacionales”, indicó.