Con parodia de la Marcha de Zacatecas, Layda Sansores pide a Monreal que elija entre AMLO o "Alito" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, dedicó una parodia al senador morenista, Ricardo Monreal Ávila, en la que utiliza la Marcha de Zacatecas para exigir al aspirante presidencial que se defina si apoya al movimiento que impulsa al presidente Andrés Manuel López Obrador o al líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

“Le dedicamos la Marcha de Zacatecas al gran senador, como #LordBrother le dice, para que no diga que no se le quiere”, expresó con sorna la mandataria que este martes exhibió una serie de mensajes donde presuntamente Monreal Ávila pacta con “Alito”.

Esto dice la letra

La parodia dirigida al representante del Senado fue presentada ayer en el programa Martes del Jaguar donde un grupo de músicos cantaron esta letra:

¿Oye Monreal por dónde vas? Por lo oscurito no es igual

¿Vas por delante o por atrás? Acuerdo aquí, acuerdo allá

¿Oye Monreal con quién estás? ¿Con un amigo que es del mal?

¿O con quien quiere transformar? ¿Estás aquí o estás allá?

Oye Monreal quieres salvar al que nos vino a amolar

Pero tú debes recordar: no mentir, no robar, no traicionar

Ya te quieres victimizar, acusas de desigualdad

Pues dime a quién te quieres parecer, igual al bien o igual al mal, Monreal, Monreal