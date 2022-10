"Me duele tu engaño": así reclamó Monreal a "Alito" por la elección en Zacatecas según chat filtrado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Ricardo Monreal y el líder nacional priista Alejandro “Alito” Moreno habrían pactado que, en las elecciones por la gubernatura de Zacatecas en 2021, el Revolucionario Institucional no iría en alianza con la oposición y postularía a un candidato hombre para facilitar el triunfo de David Monreal, hermano del legislador. Esto, de acuerdo con las conversaciones por WhatsApp reveladas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su programa Martes del Jaguar.

A cambio, Monreal le habría ofrecido a “Alito” interceder por él ante la Fiscalía Anticorrupción por las investigaciones de enriquecimiento ilícito en contra del también exgobernador de Campeche, de acuerdo con el presunto chat.

Sin embargo, tras la postulación de la senadora Claudia Anaya como candidata de la alianza PRI-PAN-PRD en Zacatecas, Monreal le reclamó a “Alito” Moreno que faltara a su palabra. “Me duele tu engaño, podría esperarlo de cualquiera menos de ti”, reclamó el legislador morenista a Moreno, según el chat filtrado.

“Alito” lamenta que Monreal piense eso y justifica que no tenían más remedio que cumplir la cuota de género pero aún así le promete: “lo que te interesa se logrará que es ganar, abrazo”.

En la elección de junio de 2021, David Monreal se impuso a Claudia Anaya.

El presunto pacto ya provocó la reacción de la senadora Claudia Anaya, quien declaró: “No perdí, me entregaron”

Esto es lo que dice el presunto chat

Esto es lo que se dice en la presunta convesación entre Monreal y Alito del 20 de diciembre de 2020

Monreal: “Quedamos que en la tierra va hombre”

“Y no hay alianza”

“Por favor”

“???”

“Me impresiona tu falta de palabra conmigo. Es lamentable.

“Me duele tu engaño, podría esperarlo de cualquiera menos de ti”

Alito: “Lamento mucho que pienses eso. Lo importante es lograr el objetivo. Simplemente teníamos que cumplir el género y eran los costos de poder armar la coalición. Al final lo que importa es el resultado. Y vas a ganar tu tierra. Tiempo al tiempo. Ningún engaño. No había opción para cumplirle con el género, pero lo que te interesa se logrará, que es ganar. Abrazo

“Mi querido amigo, me ha comentado nuestro mutuo compadre del tema de hoy, me transmitió tu mensaje, te lo aprecio y te lo valoro. Yo estoy en acuerdos y compromisos construyendo ahí. Creo firmemente que se pueden construir mejores acuerdos y avanzar en lo que te interesa a ti y es lo que me interesa a mí. Yo estoy haciendo lo que me toca. A ver si pronto nos echamos una buena platicada en corto, afinamos temas y al final del día nosotros vamos a ver siempre para adelante y cómo construimos acuerdos y consensos. Estoy puesto y listo y agradecido. Abrazo fuerte. Gracias.

Monreal:

“Le pidió la señora de allá que reabrieran y yo me opuse porque era un compromiso. Siente que estás avanzando. Yo no cambio, seguiré defendiendo. No aceptó el ciudadano.

Alito:

“Lo aprecio y lo valoro mucho. Tenemos que platicar, a ver si nos vemos. Yo ya estoy haciendo cosas allá que vas a ver cómo van a tener repercusión, pero sería bueno vernos la próxima semana y echamos una platicada nuestro compadre, tú y yo.

“Y una vez más te lo agradezco. Yo jalo y con todo para adelante, yo ya les dije y se los he dejado claro lo que me han pedido. Hemos avanzado y el 7 de junio yo estoy sentado construyendo acuerdos de consensos con nuestros legisladores que tengamos. Soy práctico y pragmático y reconozco y valoro tu apoyo. Muchas gracias”.