CNDH es un órgano "capturado políticamente"; lo mismo se pretende con el INE: Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, denunció que la reforma electoral que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no pretende mejorar el sistema democrático, sino propiciar "la captura" del organismo, como ya ha ocurrido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Córdova ofreció una conferencia en la Escuela Judicial Electoral, en la que que advirtió que una reforma electoral no siempre es un mecanismo para mejorar lo que se tiene, puede también ser un mecanismo para regresión antidemocráticas.

“Cuando la reforma electoral no es vista como un proceso para mejorar lo que se tiene, sino para propiciar la captura. Y, por cierto, ahí está el dictamen, la opinión de la Comisión de Venecia, ya es público, yo nada más fui y lo pedí y ya nos lo dieron ¿no? Ahora que se discuta sobre él, si se quiere ¿no?”, expuso Lorenzo Córdova.

En su intervención cuestionó las reformas que claramente son mecanismos "no para mejorar la calidad de los sistemas democráticos a nivel estatal, sino para propiciar una captura de los órganos por parte de un partido político y hacer toda la elección para beneficiar políticamente a una parte”.

Al detallar lo que considera la captura de los órganos de control, recordó con preocupación que 2023 será un año en donde una parte del INE y una parte del Tribunal Electoral se van a renovar.

“Ya no hablo de las salas regionales porque esas partes que se tenían que renovar llevan creo que dos años paradas, o año y medio paradas, lo cual nos ha permitido, entre otras cosas, contar con una directora, seguir contando con una directora de la Escuela Judicial de primera línea, pero, bueno, ahí hay procedimientos que no se han concretado. Y, evidentemente, esto abre la puerta a la tentación de colocar correas de transmisión”, alertó.

Al recordar la postura del presidente López Obrador en el sentido de que se necesita una reforma electoral para que ya no haya fraudes y los muertos ya no voten en México, Lorenzo Córdova sostuvo que “fraudes desde hace un buen rato no hay, y los muertos no votan desde que tenemos el Padrón Electoral que tenemos, tiene 30 años”.

Sostuvo que hay actores tramposos que hacen que los muertos firmen mecanismos de participación ciudadana, “pero eso es otra historia, no se resuelve con una reforma electoral, sino aplicando la ley”.

En ese contexto planteó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un ejemplo de la captura del gobierno de los órganos que deberían ser independientes y autónomos.

“Como ejemplos de captura de órganos, pues lamento decirlo, pero un ejemplo muy lamentable es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, aseveró Córdova en su discurso y explicó:

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace unas semanas, en medio de una andanada de descalificaciones contra el INE, en la que se decía que el INE había sancionado a una diputada por un tuit, y que estaba hostigando a influencers llamándolos a juicio, emitió un comunicado condenando la actuación del INE”.

Aun cuando la CNDH no tiene competencias en materia electoral, hizo ese pronunciamiento, señaló Córdova, quien aclaró que el INE no sancionó a nadie, sino que fue la Sala Regional Especializada del Tribunal, en una decisión revertida luego por la Sala Superior.

“Pero la CNDH hizo eco del linchamiento público en contra del INE”, remarcó Lorenzo Córdova.

“Ese órgano lamentablemente, lo digo así, es un órgano que hoy constituye un ejemplo de un órgano capturado políticamente, ni hablar”, dijo el presidente del INE en su intervención.