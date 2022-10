AMLO sobre el 2024: "tenemos muy buenos prospectos que van a resultar hasta mejores que nosotros"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Sería lamentable que se termine un mandato y no se tenga a quién reciba la estafeta y seguir con la transformación”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la sucesión presidencial en 2024.

“Afortunadamente nosotros tenemos muy buenos prospectos que van a resultar hasta mejores que nosotros, hombres y mujeres, muy buenos. De modo que tenemos que ver con optimismo el futuro, no preocuparnos, esto va a continuar”, afirmó.

El mandatario federal insistió que no buscará la reelección y tampoco continuará con ningún tipo de labor política ni de otra índole al dejar la presidencia y esta decisión, dijo, se debe a sus principios, “porque estoy en contra de los cacicazgos, del caudillismo, de los jefes máximos. No, yo ya termino mi ciclo y me retiro y no vuelvo a ninguna actividad pública”.

Dijo que no saldrá aunque lo inviten a conferencias en el extranjero como lo hizo Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, quienes participaron en un evento en España. Al contrario, escribirá un libro sobre el pensamiento conservador.

Reiteró que su administración logró sentar las bases para una “revolución de las conciencias” y que ese es su mayor aporte.

Al hablar de la oposición, el presidente también afirmó que si regresan al gobierno será muy difícil dar marcha atrás a las medidas que su administración ha impulsado, por llevarlas a ordenamientos constitucionales.

También, en el contexto de la pandemia de covid-19, dijo “no hicimos lo que hizo Zedillo con la crisis del 94-95 de devaluar, endeudar al país, rescatar solo a los de arriba, no, fue otra fórmula y no hemos aumentado impuestos y no ha habido gasolinazos y no hemos endeudado al país. México es de los países con menos deuda en el mundo”.