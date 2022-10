Espino propuso "atender los intereses" del crimen organizado; Lilly Téllez le pregunta cuáles

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –La senadora panista Lilly Téllez acusó a Morena de intentar oficializar el acuerdo “de facto” con el crimen organizado.

En su cuenta de Twitter, la senadora panista puse esta vez el acento en una de las frases mencionadas por Manuel Espino cuando reveló su propuesta de que el gobierno pacte con el crimen organizado.

“Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos” con el crimen organizado, dijo Espino, quien fue comisionado del Servicio de Protección Federal del gobierno lopezobradorista entre 2020 y 2021, durante un foro sobre seguridad. "No de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos tampoco cualquiera", aclaró.

Luego expuso: "No es seguir el criterio, como han dicho, de que eso es aplicar el criterio de que 'el fin justifica los medios'. No, no es eso. Es aplicar un criterio que hace años, no sé si todavía, la iglesia le llamaba 'el segundo efecto', que 'acepto consentir que para conseguir un bien mayor consiento un mal menor, pero que me ayude a resolver lo peor.

"Aquí tal vez el mal menor que habría que aceptar es dialogar y acordar, con ellos, y se puede, atendiendo sus intereses también, los tienen", dijo Espino.

El yunque obradorista @ManuelEspino se confesó, asegura que se ofreció como intermediario entre @lopezobrador_ y el crimen organizado.



Señaló que dos grupos del crimen organizado respondieron a su propuesta de diálogo.



pic.twitter.com/McCHJ4kwRk — Jorge Triana (@JTrianaT) October 27, 2022

Al respecto, la senadora Lilly Téllez se preguntó a qué intereses se refirió Espino y ella misma dio una lista.

“¿Cuáles son los intereses del crimen organizado que @ManuelEspino quiere atender en pacto público? Trata de personas, tráfico de niños, de órganos, de migrantes, de drogas, de boletas electorales, compra venta de armas, robo, secuestro, extorsión, terrorismo”

Luego se preguntó: “¿Más impunidad?”

Lilly Téllez concluyó su hilo así: “Morena trata de oficializar el pacto de facto, y confirma que es el brazo político del crimen organizado”.