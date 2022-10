"No hay forma de que se escape": Ricardo Monreal denuncia a Layda Sansores ante la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Ricardo Monreal acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar una denuncia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por la filtración de presuntas conversaciones privadas con el dirigente nacional priista Alejandro “Alito” Moreno.

En su programa Martes del Jaguar, la mandataria morenista dio a conocer un chat de WhatsApp para exhibir un supuesto acuerdo entre Monreal y Moreno para favorecer a Morena en la pasada elección por la gubernatura de Zacatecas.

El coordinador de Morena en el Senado ya había anunciado previamente su intención de presentar la denuncia contra su correligionaria. Desde su cuenta de Twitter publicó videos de su llegada a la FGR y de una entrevista que concedió ahí.

Rumbo a la Fiscalía General de la República (@FGRMexico). pic.twitter.com/rr0CzwbjqT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 28, 2022

“Tengo confianza, porque el fiscal es un hombre al que yo le tengo respeto y no le pido ningún trato preferencial, solo que actúe conforme a la ley.

“Y es que la presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública”, expuso Monreal.

“Tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja. No debemos hacerlo y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie. Solamente mediante autoridad judicial se pueden hacer”, añadió.

Ricardo Monreal descartó que la presentación de la denuncia tenga como consecuencia que se le expulse de Morena. En ese contexto lamentó que Layda Sansores no atendiera el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar el conflicto.

Detalles sobre mi visita a la Fiscalía General de la República. Siempre hay que hacer valer la legalidad. #LaLeyEsLaLey #NiNosVamosADejar #NiNosVamosARajar

https://t.co/ofa6MZmTse — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 28, 2022

“Es un asunto de carácter jurídico, no de carácter político y yo lo señalé antes, no hicieron caso del llamado del presidente y ahora estamos en este proceso lamentable”, comentó.

El coordinador de la bancada morenista explicó que, tras presentar la denuncia, se integrará una carpeta de investigación, los peritos determinarán si tiene razón y luego el Ministerio Público determinará si existe un delito.

“Y como tiene fuero la servidora pública, tiene que expresar la Fiscalía su determinación de solicitar en la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia para someterla a los delitos que se han cometido. Eso es lo normal”, explicó Monreal.

Descartó que solicite acciones legales para evitar que la gobernadora difunda más conversaciones e insistió en que las que presentó están trucadas.

“Que (Sansores) haga lo que crea conveniente, yo haré lo propio pero evidentemente son truqueados, falseados, ya lo demostré y en la denuncia lo advierto y lo señalo. No me parece pertinente que este tipo de conductas ilegales simplemente se aplaudan, eso no está bien”, aseveró Monreal, quien nuevamente negó que haya negociado con “Alito”.

“Aquí hay delitos cometidos flagrantemente, no hay forma de que se escape de la responsabilidad penal. Es increíble que se permita la violación sistemática de la constitución y de la ley. No voy a ceder hasta que se cumpla con la ley”, advirtió.