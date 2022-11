AMLO justifica contrato por adjudicación directa a Imedic en el ISSSTE: "estamos limpiando"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el contrato por adjudicación directa a la empresa Imedic SA de CV, que mantiene detenidos desde hace más de tres meses los servicios de rayos X en hospitales del ISSSTE.

Aseguró que se debe a la limpia de la institución de salud, pese a que el contrato fue avalado por la directora normativa de Administración y Finanzas de la institución, Almendra Lorena Ortiz Genis, quien llegó al cargo luego de ser parte de la “ayudantía” que resguarda al mandatario federal en sus giras, por encima del director del ISSSTE, Pedro Zenteno.

“El problema es la corrupción que prevalecía, y que sigue todavía existiendo en el ISSSTE (…) Era un botín. Acuérdense que, cuando se hace el fraude para imponer al Calderón, le ayuda en el fraude la maestra Elba Esther; y en pago, Calderón, que es un demócrata, finísima persona, nombra subsecretario de Educación Básica al yerno de la maestra Elba Esther (…) como en ese entonces el brazo derecho a la maestra era (Miguel Ángel) Yunes, a él le toca el ISSSTE. Ya se imaginan todo lo demás”, señaló.

Al limpiar las prácticas irregulares del ISSSTE, aseguró, hay muchos intereses y dio una tajante negativa a revisar el contrato de 125 millones de pesos.

“No, no, no, es el proceso de limpia del ISSSTE que genera reacciones, como las reacciones que generaba el haberles quitado los contratos a quienes vendían 100 mil millones de pesos de medicinas al gobierno sin ser productores, sin tener laboratorios, sólo porque eran políticos con influencias”, afirmó.

El semanario Proceso en su edición 2400 publicó que el contrato adjudicado directamente a Imedic SA de CV, no contó con fundamentos legales y fue técnicamente inviable. “El propio director del instituto, Pedro Zenteno Santaella, lo impugnó. Pero su subalterna se impuso. El resultado: los derechohabientes se quedaron durante meses sin el servicio de imágenes de rayos X, endoscopía y anatomía patológica”, indica el reportaje.

“Estamos limpiando y ahí toda una reacción y por eso Proceso, que anda todos los días buscando podridas, porque ese es el periodismo de combate, independiente, de lucha, distante del poder, cercano al pueblo, pues ya encontró eso, pero no hay nada. Y estamos todos los días cuidando que no se roben el dinero del pueblo, que es dinero sagrado, pero es una jauría, no tienen llenadera y están desatados, pero nosotros ya llevamos mucho tiempo en esto, luchando”, dijo el mandatario federal.

“Imedic, SA de CV, propiedad de las hermanas Aída y Orquídea González Álvarez, debía cumplir con el contrato CAAS/ISSSTE/049/2022 para la prestación de esos servicios por un monto de 124 millones 800 mil pesos, de los que el ISSSTE le entregó ya 6 millones 852 mil 172 pesos, a pesar de los incumplimientos”, informó Proceso.