"Si presenta una prueba renuncio": AMLO reta a Sergio Sarmiento a demostrar pacto con cártel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si Sergio Sarmiento presenta una prueba de que existe un pacto con el cártel de Sinaloa, renuncio, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al insistir en responder a los señalamientos de que visita Badiraguato para reunirse con los integrantes de ese grupo criminal, el presidente dijo que es extremo que sostengan que tiene pacto con la delincuencia. “Una prueba, una, con eso”, dijo.

Ante las críticas de que saluda a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, reiteró el mandatario federal, “en una de mis visitas llegó la señora y la saludé, y lo volvería a hacer, porque respeto a la gente mayor, respeto a cualquier persona”.

Aseguró que tiene la conciencia tranquila y lanza el reto porque lo que más estima es su honestidad. “Pero él (Sarmiento) está acostumbrado a mentir, miente como respira, y se fue creando la aureola de una gente seria, objetiva, profesional, engañando a muchos”, indicó.

#LaMañanera | López Obrador rechaza que tenga “un acuerdo” con el Cártel de Sinaloa y reta al periodista Sergio Sarmiento a que presente una prueba. pic.twitter.com/AsR2HBnFXU — La Audiencia (@LaAudiencia_) November 1, 2022

También recordó que el reto que lanzó a Carlos Loret de Mola: “A ver, dejo la Presidencia, doy a conocer mi testamento; si aparece que en mi testamento escribo que mi heredero político va a ser mi hijo Andrés, si aparece eso, como tú lo señalas en tu escrito, dejo la Presidencia; y si no es así —aunque voy a dar a conocer mi testamento, que no me gustaría, pero lo haría si él aceptara— tú dejas el periodismo, porque el periodismo es un oficio limpio, que ni los más sucios periodistas han podido mancharlo, y se requiere ética. Pero no, callado”, dijo, pese a que Loret de Mola hace días respondió: “No apuesto con tramposos”.

El argumento del presidente es que en el fondo de todos los señalamientos está el enojo de quienes se oponen a su administración.

También aclaró que ha ido más veces a Xpujil, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Mazatlán, Chetumal, Tulum, Mérida y a los pueblos yaquis que a Badiraguato.

“He ido tres veces, y creo que una por carretera, he sobrevolado en dos ocasiones, porque inauguramos allá, en Tamazula, un cuartel, porque estamos haciendo una carretera de Tamazula a Canelas, que es el límite de Sinaloa con Durango, y estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Me gustaría que buscaran en el plano dónde está Guadalupe y Calvo, dónde está ubicado”, indicó.

“He estado en todos lados, pero ya no hallan qué hacer los conservadores”, agregó.