"Que se manifiesten donde quieran": Monreal pide respeto para la marcha en defensa del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, expresó su respeto a la marcha del domingo de organizaciones que se oponen a la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo obviamente voy a actuar con tolerancia y respeto. Les deseo que haya toda la tranquilidad y cuidado. Que se manifiesten donde quieran y que sea una decisión libre, una manifestación libre y que sea respetada”, pidió el también coordinador de Morena en la cámara alta.

Reiteró que el Senado actuará con responsabilidad con la reforma electoral que les envíe la Cámara de Diputados.

“Voy a esperar los tiempos. Una vez que prospere, si es de prosperar la reforma en la Cámara de origen, aquí vamos a actuar con responsabilidad. No quiero decir que allá no lo hagan, pero aquí vamos a revisar bien lo que se apruebe allá y no debe de extrañarle a nadie que esta actitud nuestra sea en beneficio de la patria, de la democracia.

“Vamos a actuar como Cámara revisora, y usted sabe que en casi todas las leyes hemos modificado, casi en todas las leyes, no han sido aprobadas como vienen de la Cámara. Se mejoran, se enriquecen, se perfeccionan y en ese ánimo estamos”, expuso.

“No quiero decir que allá no lo hagan, pero aquí vamos a revisar bien lo que se apruebe allá”, añadió. “No vamos a precipitar ni vamos tampoco simplemente a ratificar. Vamos a revisar, como la Constitución lo señala”.

En una entrevista con medios que publicó en su cuenta de Twitter, Monreal dijo respetar la opinión de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien consideró que, de las precandidaturas presidenciales de la 4T, se inclina por la del canciller Marcelo Ebrard.