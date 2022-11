"Obrador, traidor; el INE no se toca", corean frente a la embajada de México en España (Video)

Madrid (proceso.com.mx).—Varias decenas de mexicanos afincados en España se manifestaron frente a la residencia oficial del embajador de México, Quirino Ordaz, para protestar contra la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Obrador, traidor; el INE no se toca”, fue una de las principales arengas que gritaron los manifestantes convocados por el colectivo Sociedad Civil México, desde Madrid.

Todos los participantes portaban cartulinas con la leyenda “el INE no se toca” o “yo defiendo al INE”, como réplica a la manifestación convocada en la Ciudad de México y más de 50 ciudades mexicanas.

Inés Fernández, mexicana que estudia filosofía en Madrid, señaló que “el 80% aprueba al INE, le pese a quien le pese. Somos un país democrático, tenemos una historia de ser un país gobernado por una dictadura, y no queremos más. Ésta no es una marcha en contra del presidente, no es una marcha en contra de Morena”.

“Es una marcha para que tú, si eres de Morena, tu, si eres del PAN, del PRI o apolítico, puedas seguir votando por quien tu quieras. Queremos que México siga siendo una democracia. Siempre vamos a votar a favor de México, no a favor de nadie, solo de México y los mexicanos”, añadió.

La concentración tuvo lugar este domingo a las 13:00 horas (hora de España), frente a la residencia oficial de la embajada de México, en la calle Pinar 13, en el exclusivo barrio de Salamanca, donde se reunieron varias decenas de mexicanos, quienes mostraron su abierta oposición a la reforma propuesta por el presidente López Obrador. “Yo defiendo al INE”, mostraban algunas de las pancartas

Jorge Vázquez, empresario mexicano afincado en Madrid, advirtió que esta reforma pretende regresar a México a la etapa más oscura del PRI. “Yo creo que sí, es un retroceso a la `dictadura perfecta´ --como la llamó el Nobel Mario Vargas Llosa—, donde había cambio del líder, pero la estructura siempre se conservaba, y eso es lo que quieren hacer ahora, y eso no podemos permitirles. Esta es una reforma para hacer muy poco competitiva la competencia electoral, con lo cual el partido en el poder va a ser beneficiado”.

“Queremos que haya una competencia justa” y después de al alternancia del 2000, del regreso del PRI y la llegada de Morena al Poder, “debemos tener la opción de quitarlos del poder si no gobiernan bien; pero ellos están organizando `la cargada´, como en tiempos del PRI. Por eso queremos defender al INE”, agregó.

Ni el embajador Ordaz ni algún funcionario de al embajada atendió a los mexicanos inconformes, al menos durante la concentración, que mostraban pancartas en defensa del INE.

Patricia, una de las convocantes, defendió que sean “los ciudadanos los que decidan lo que quieren libremente, que haya democracia, que siga la democracia con el INE y que se respete, que (el presidente) no haga cambios antes de las elecciones, ya los haremos los ciudadanos despacio”.

Antonio Cervera, otro de los asistentes, consideró que se requiere un organismo electoral independiente, “no un organismo controlado por el gobierno, como es la propuesta que está haciendo el gobierno actual. Queremos un INE independiente, que es lo que nos ha dado la democracia y le permitió al presidente llegar a donde está ahora”.

Gustavo Lomelí, otro de los participantes, luego de recordar el largo trayecto que ha tenido el órgano electoral desde los años 90, para llegar al actual INE, consideró que el actual organismo ha sufrido una serie de adecuaciones, como lo ha tenido la propia democracia.

“Tenemos un Instituto confiable. Los argumentos que han esgrimido son totalmente falsos, es decir, se dice que cuesta mucho. Cuestan más las obras y el dispendio que hace el gobierno, lo que se roban, y cuesta más la falta de democracia. Nos ha costado mucho, y es un contrasentido que el presidente pretenda desaparecerlo”, opinó Lomelí.

Asimismo, un contingente de mexicanos también se reunieron afuera del consulado de México en Barcelona, a las 17 horas (hora local), donde protestaron contra la reforma y con arengas de degensa del INE. El grito fue el mismo: “Obrador, traidor; el INE no se toca”.