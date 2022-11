AMLO evade responder a señalamientos de Monreal sobre favoritismo rumbo a 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió responder a los señalamientos del senador de Morena, Ricardo Monreal, sobre el favoritismo que ha mostrado tres aspirantes a la presidencia de la República del mismo movimiento: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

“Ya te contesté bastante. Ya esa última interprétenla ustedes, ya ustedes hagan las conjeturas que consideren”, respondió el mandatario federal a Proceso, ante la publicación de la entrevista a Monreal.

“Su opinión es muy fuerte, por eso los que no somos mencionados estamos muy rezagados. Si nosotros fuéramos mencionados como los otros en igualdad de circunstancias, estaríamos parejos. Pero al no mencionarnos la gente piensa que somos parte del mismo equipo del presidente y para mí es más difícil remontar en ese proceso de dificultad de que no soy mencionado. ¡Imagínate el poder que tiene su voz de descalificarte! Es pesadísimo, yo soy como el Pípila, traigo una lápida en la espalda y cada vez me cuesta más aguantar los ataques. Eso es precisamente porque el presidente no está equilibrando”, declaró Monreal al semanario.

Adelantó: “Mi límite es la dignidad. Estoy revisándolo estas semanas para actuar con cabeza, me estoy enfriando. Estoy en la reflexión, tomaré la decisión que considere correcta las próximas semanas”.

Después de evitar responder a Proceso, cuando el presidente López Obrador habló de que tiene millones de hermanos a los que quiere, dijo: “También una recomendación respetuosa, porque siempre hay lambiscones, zalameros, que rodean a los personajes importantes. Entonces, puede ser que los personajes importantes o los que están compitiendo, actúen con respeto y se traten bien y todo, pero los achichincles se dedican a estar afectando a los adversarios, de ganagracia, pues. Ese es un papel lamentable, el de barbero”.