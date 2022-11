Beneficiarios del programa Salario Rosa participan en la marcha en defensa del INE en Edomex

TOLUCA, Méx. (proceso.com.mx).- Alrededor de mil personas, principalmente servidores públicos, priístas, panistas y beneficiarias y supervisoras del Programa Salario Rosa, encabezadas por la diputada federal del PRI, Melissa Vargas, marcharon sobre el Paseo Colón, bajo la consigna de "el INE no se toca".

La marcha partió del Águila hacia el Monumento a Cristóbal Colón y bajo un fuerte dispositivo de seguridad del gobierno del Estado de México y del gobierno municipal de Toluca.

En general bajo un ambiente desangelado, sin manifestaciones de respaldo popular a su paso, y bajo una única consigna, "el INE no se toca", los participantes marcharon en dirección al Monumento a Cristóbal Colón, la esfinge que le da nombre a esta avenida considerada como "el Paseo Reforma de Toluca", de no más de un kilómetro y medio.

En el Monumento del Águila, donde se celebran los triunfos futboleros de los Diablos Rojos de Toluca, la diputada federal y exsecretaria de Desarrollo Social en la actual administración (instrumentadora operativa del Programa Salario Rosa), Melissa Estefanía Vargas Camacho, comprometió su voto en contra de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca transformar al INE en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, entre otros cambios.

Melissa Vargas anticipó que votará en contra de la reforma y condenó que en el presupuesto federal para el 2023 se haya hecho ya una reducción al presupuesto del INE.

Está mañana en Toluca me sume como una ciudadana que tengo el honor de representarlos en el @Mx_Diputados a la marcha #ElINENoSeToca fui a ratificarles lo que ellos me han pedido: Mi VOTO EN CONTRA de la Reforma Electoral.



Mi compromiso es claro el: #INENoSeToca pic.twitter.com/PvCGsw21rl — Melissa Vargas (@melissavargasmx) November 13, 2022

Durante la marcha los participantes solo repitieron al paso la misma consigna de "el INE no se toca", y consignas contra "López", en alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador; también portando pancartas y lonas con el eslogan, en algunas de Unid@s, la nueva organización de Claudio X. González, que fue impugnada desde Edomex por Juan Hugo de la Rosa, propietario de la marca.

La mayoría de los participantes, principalmente beneficiarias del Salario Rosa, y vestidas de rosa, marcharon cubriendo sus rostros con tapabocas y portando gorras o sombreros, y con sudaderas con gorra; lo mismo que servidores públicos convocados a marchar.

Durante la parada que hicieron en el monumento al Águila y usando el mismo color rosa del Programa Salario Rosa, un participante "espontáneo" con lentes de sol y gorra e identificado solo como Gerardo, lanzó las siguientes preguntas a los asistentes: ¿Qué prefieren, una tarjeta de identificación o una tarjeta para votar?, ¿Candidatos directos o por imposición?, ¿Fraudes o elecciones?

Otro participante, al parecer empresario, también destacó como orador principal, asegurando una y otra vez que el INE debe prevalecer, sin dar mayores argumentaciones.

"Estamos aquí todos juntos para manifestar que Andrés Manuel López Obrador no nos va atropellar, ¿me están escuchando?.. y sí fue convocatoria ciudadana, aquí no habemos nada de gente que estemos, los organizadores, ni a favor del PRI, del PAN o del PRD; lo único como acaban de escuchar es que les exigimos que no voten a favor de la reforma electoral. ¿Quedó claro?¡", cuestionó luego de escuchar la participación de la legisladora del PRI, Melissa Vargas.

Además de este contingente, se reportaron grupos de priistas de Edomex marchando en la manifestación a favor del INE en Ciudad de México. En la marcha de CDMX se notó la presencia de Omar Ortega, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Legislatura local, y eventual candidato perredista a la gubernatura (así lo anunció cuando se autodestapó a mediados del año).