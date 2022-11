"Marcharon los mapaches defendiendo al INE": Sheinbaum; corrige cifra de Batres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que ayer en el Paseo de la Reforma “marcharon los mapaches defendiendo al Instituto Nacional Electoral… y como dijo el presidente: pues que sigan marchando”.

Además, corrigió a su secretario de Gobierno, Martí Batres, quien aseguró que en la movilización hubo entre 10 y 12 mil personas: “entiendo, por lo que dijo el presidente en La Mañanera, que hicieron un cálculo, contribuyó el C5, que está entre 60 y 65 mil personas”.

Tras inaugurar el Hospital General de Cuajimalpa, la mandataria local fue cuestionada sobre la marcha llamada “En Defensa del INE”, y ella se refirió a algunos participantes:

“Marchó Roberto Madrazo, el mapache principal de Tabasco. Marchó Elba Esther Gordillo, la histórica mapache. Marchó Margarita Zavala que fue su hermano quien fue contratado por el IFE en su momento para ser parte del fraude electoral del 2006. O sea, marcharon los mapaches defendiendo el INE. O sea, ¿cómo que hay una contradicción, no?”

De nueva cuenta, la aspirante presidencial defendió la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador: “lo que busca es mayor democracia en el país; no desaparece el INE, sino sencillamente, con menos recursos, generar mejores condiciones de democracia”.

Y reiteró la crítica a quienes se manifestaron: “pero ahí están, quienes marcharon… Defendieron al INE aquellos que defienden el fraude electoral. Ese es lo que marchó ayer. Y, como dijo el presidente, pues que sigan marchando”

En cuanto al desarrollo de la manifestación, dijo brevemente: “Fue una libre manifestación como siempre en la Ciudad de México. Estuvo el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad ahí el área de seguridad por cualquier cuestión que se necesitara y, afortunadamente, pues no hubo necesidad. Fue una marcha pacífica y se desarrolló libremente”.

Conteo de Batres, “solo una parte”

Cuestionada sobre la cifra de asistentes a la marcha, que causó polémica porque el secretario de Gobierno, Martí Batres, los minimizó al decir que fueron entre 10 y 12 mil, Sheinbaum Pardo trató de enmendar el error:

“Entiendo, por lo que dijo el presidente en La Mañanera, que hicieron un cálculo, contribuyó el C5, que está entre 60 y 65 mil personas”.

A insistencia de la prensa sobre cómo se hace el conteo de personas de una concentración, intentó explicar:

“Él (Batres) hizo una interpretación de acuerdo a una imagen de una parte del Monumento a la Revolución; se toma, digamos, la imagen y se hace una contabilidad, los metros cuadrados de esa zona y cuántas personas, de acuerdo a la imagen, había en promedio por medio cuadrado, dos personas, tres personas, en algunas cuatro y ahí se hace ese cálculo”.

Puso como ejemplo el caso del Zócalo: “si hubiera cuatro personas más o menos por metro cuadrado, cuando está muy lleno y están muy juntas las personas, se calculan alrededor de 125 mil personas… Siempre es un aproximado”.

La mandataria local aclaró que el C5 contribuyó al conteo para la cifra que dio el presidente, “y está más o menos sobre eso, en el momento de mayor participación, alrededor de 60 mil”.

Jefa de gobierno no determina contingencia

Por último, y ante las acusaciones de que Sheinbaum Pardo habría ordenado la declaración de contingencia ambiental el sábado 12 para “boicotear” la marcha del domingo, la mandataria capitalina aclaró:

“La jefa de gobierno no participa en la determinación de si hay contingencia o no. Solamente me informan porque es un tema técnico, científico totalmente. Hay una norma establecida federal y hay un grupo técnico donde participa la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, de la Ciudad de México y, a partir de los números y datos se determinan si hay contingencia o no”.