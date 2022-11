Layda Sansores exhibe supuestos acuerdos entre "Alito" Moreno y magistrado del Tribunal Electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Layda Sansores, gobernadora de Campeche, volvió a arremeter contra su antecesor Alejandro “Alito” Moreno al exhibir supuestos mensajes entre éste y el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien llegó a ser presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Ahí es cuando vemos que se requiere de una verdadera transformación... Qué degradación que un presidente de un organismo como el TEPJF haga este tipo de actos. ¡No se vale!”, tuiteó Sansores al publicar en su cuenta de Twitter una recreación en audio de las presuntas conversaciones, presentada originalmente en el programa Martes del Jaguar.

Fuentes Barrera fue magistrado presidente del TEPJF entre el 23 de enero del 2019 y el 3 de noviembre de 2020. Volvió a ese cargo de manera interina en agosto de 2021 tras la salida de José Luis Vargas, hasta el nombramiento el mes siguiente de Reyes Rodríguez Mondragón.

Ahí es cuando vemos que se requiere de una verdadera transformación... Qué degradación que un presidente de un organismo como el TEPJF haga este tipo de actos. ¡No se vale! pic.twitter.com/Fx7z3joXKn — Layda Sansores (@LaydaSansores) November 16, 2022

El intercambio de mensajes supuestamente ocurre entre marzo de 2020 y marzo de 2021.

Todo comenzó, de acuerdo con las transcripciones, en marzo de 2020, cuando Fuentes Barrera pidió a “Alito” que escuchara a una excolaboradora del magistrado que en ese momento participaba en el proceso para integrar el Instituto Nacional Electoral.

En una de las siguientes presuntas conversaciones en agosto de ese año el líder priista le dice al magistrado: “te encargo mucho el tema del partido, muchas gracias por lo de los estatutos”.

Luego se menciona una reunión entre ambos en “un depa” y alusiones a procesos electorales en Hidalgo y Coahuila, así como al tema de los estatutos.

En las reuniones entre Fuentes Barrera y “Alito” se menciona la intervención de un senador, que según una cuenta de redes retuiteada por Sansores sería Ricardo Monreal, a quien se le llama “Monry” o “RM”.

En septiembre de 2020, Alito le dice al magistrado: “Muy bien tu resolución”, a lo que éste le responde: “Gracias hermano, los golpes están con todo, me fortalece tu mensaje”.

Según los chats, el líder nacional del PRI y el magistrado hablan del sentido de algunas sentencias a favor de ese partido, en los que Fuentes Barrera era magistrado ponente.

En uno de los supuestos mensajes, Fuentes le recomienda a Alito que hable con los magistrados José Luis Vargas y Mónica Soto. Incluso le dice que le dará el número de la magistrada Janine Otálora con la idea de que hable con ellos antes de la sesión para la aprobación de los estatutos.

"Hoy voy a presentar el proyecto de tu asunto", habría dicho Fuentes Barrera, "sólo traigo una modificación en cuanto a la representación del partido, todo lo demás lo salvo, hay que hacer cabildeo con los demás compañeros de aquí para que apoyen la propuesta".

“Háblale a Vargas, urge. Solo estamos sesionando cuatro (...) Estamos cuatro y podemos sacarlo”, le dice Fuentes a Moreno.

En otra presunta charla de diciembre de 2020, "Alito" Moreno dice al magistrado: "Ayúdame mi querido hermano ve cómo están las cosas en el país y si no me ayudan a un partido político como el mío pues como nos hacemos más fuertes y el próximo año en la cámara vamos a tener 80 90 diputados y yo voy a hacer un gran aliado de ustedes. Ayuda mi hermano. Yo soy de palabra me comprometo y cumplo".

Y el magistrado le habría respondido: "Yo lo sé presidente, por eso mi proyecto va a tu favor".

En otro mensaje de diciembre de 2020, "Alito" le pregunta cómo quedó el tema "de los estatutos" y el magistrado le dice que sólo cambió en temas que no son relevantes y que lo importante permanece. "Te voy a mandar la sentencia como quedó finalmente", dice.

Las supuestas conversaciones revelarían el grado de confianza y familiaridad entre “Alito” y el magistrado, al grado de que el primero le dice: “Te quiero un chingo” y celebran su trabajo “en equipo”.

“¡Qué asco!”, dijo Sansores en su programa. Imagínense entre tres personas arreglan todo, les arreglan los estatutos. Pero además él (Alito) no pide la cita con el magistrado, el magistrado va a la casa de Alito… qué degradación”.