Ricardo Monreal advierte que seguirá luchando; "la reconciliación es urgente"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— “Voy a seguir luchando porque la reconciliación es urgente”, advirtió este miércoles el senador morenista Ricardo Monreal.

En un video publicado en sus redes sociales, el también aspirante a la candidatura presidencial de Morena expresó que seguirá luchando por un México “más progresista” y “más tolerante”.

El también coordinador de la bancada morenista en la Cámara Alta recordó una frase de Blaga Dimitrova, exvicepresidenta de Bulgaria, quien, según dijo, renunció a su cargo muy decepcionada por los ataques internos de sus propios grupos de partidarios.

“No la comprendieron y fue muy triste que haya renunciado a toda actividad pública, creo que debió haber seguido luchando”, dijo Monreal antes de citar la frase de Dimitrova: "No me da ningún miedo que me pisen. Cuando se pisa, la hierba se convierte en sendero".

Continuamos trabajando en el @senadomexicano; seguiremos luchando por la reconciliación de México. Como afirmó Blaga Dimitrova: "No me da ningún miedo que me pisen. Cuando se pisa, la hierba se convierte en sendero". pic.twitter.com/kEzlUDVack — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 2, 2022

“Por eso voy a seguir luchando, porque quiero que este país sea mejor. Voy a seguir luchando porque la reconciliación es urgente. Voy a seguir luchando porque debemos continuar con cambio. Voy a seguir luchando porque esto exigen las sociedades, en este caso un México más justo, más próspero, más progresista, más tolerante. Por eso vamos a seguir luchando”, expresó Monreal.

El martes, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aclaró que por el momento no busca una candidatura presidencial independiente ni por partidos políticos de oposición, aunque indicó que tampoco pretende salirse del movimiento.

“Si el trato es de persecución, de descalificación, por supuesto que nada tengo que hacer en Morena. Por dignidad no puedes mantenerte en un lugar donde se te acosa o se te persigue", dijo en una entrevista en el Senado.

Previamente, también en Twitter, Monreal compartió una calavera que escribió en el que pide a “la flaca” un favor: “que haya piso parejo”.