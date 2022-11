El PAN trajo a los grupos de ultraderecha a México: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la realización en la Ciudad de México de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la reunión de ultraderecha más grande e influyente del mundo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que en la capital y en México haya oportunidad de fundar un partido político con esa ideología.

“No creo, la ciudad es progresista, la ciudad es liberal, puede haber acuerdo en una u otra manera de hacer política, pero es muy poca la gente en la Ciudad de México que defiende estos grupos”, dijo.

Cuestionada en conferencia sobre la intención manifestada en esa Conferencia de hacer un nuevo partido político en México, la mandataria capitalina agregó:

“En todo caso, hay que ver quién está asociado a estos grupos, para que la gente también tome su decisión de, a quién apoya y a quién no apoya; y que esta ciudad es una ciudad de libertades, de derechos y se ganó durante muchos años de lucha de movimientos sociales, de lucha de las mujeres. Gracias a eso hay las libertades que hay en la ciudad y hay los derechos que hay en la ciudad. Son grupos que defienden la atrocidad y el odio”.

Sheinbaum Pardo señaló directamente al PAN como el que introdujo a estos grupos ultraderechistas a México:

“Lo que hay que ver es quién trajo a estos grupos también porque quien se reunió con Vox, el partido de ultraderecha español, aquí en la Ciudad de México fue el PAN. El PAN lo trajo, tonces (sic) hay que ver con quién se vinculan estos grupos”.

Condena el fascismo

La aspirante presidencial condenó el fascismo “esté donde esté, porque el fascismo es atroz. Lo único que lleva el fascismo es a atrocidades, atrocidades que tienen que ver con la discriminación llevada al último nivel que es el aniquilamiento o la desaparición forzada por parte del Estado o, en su caso, al odio hacia las mujeres”.

Criticó que los argumentos de estos grupos “ni son religiosos ni son científicos; son de odio, porque la religión te lleva a amar al prójimo y la ciencia te lleva a conocer la verdad, lo que ocurre en la naturaleza. Y ellos ni aman al prójimo ni están con conocimiento científico”.

Según Sheinbaum Pardo, lo que los grupos de ultraderecha representan “es odio, lo único que se defienden es a ellos mismos, a su mismo grupo étnico, a su mismo pensamiento, están en contra de la democracia, están en contra las libertades. Lo que defienden es el odio, la discriminación y la atrocidad, que es lo que representa el fascismo”.

Agregó que no está de acuerdo con ninguna de estas posiciones, pero aclaró: “por supuesto que en la Ciudad hay libertad de expresión, pero no por eso no condenamos lo que estén defendiendo. Ya vivió América Latina regímenes fascistas y no queremos que eso regrese nunca más”.