"Me van a criticar pero no me importa": Claudia Sheinbaum llama a asistir a la marcha del domingo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En pleno evento oficial y en el popular barrio de Tepito, alcaldía Venustiano Carranza, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, invitó a los capitalinos a asistir a la marcha del próximo domingo 27 convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus cuatro años de gobierno.

“Quiero culminar con algo importante. Me van a criticar ahí los de los medios, pero no me importa: Yo quiero invitarlos el próximo domingo, se cumplen cuatro años de que el presidente López Obrador llegó a la Presidencia de la República”, dijo seguida de aplausos y risas de los asistentes al acto.

En su invitación justificó:

“Han cambiado muchas cosas desde entonces, tenemos un presidente honesto que está dedicado al pueblo de México. Ya no se gobierna para unos cuantos, se gobierna para las mayorías, la pensión universal de adulto mayor está en todo el país, el apoyo a los jóvenes está en todo el país; O sea, están construyendo muchas obras de infraestructura que nos benefician a todos y a todas y se recupera esto que es fundamental para fortalecer la economía de todos y de todas”.

La aspirante presidencial reiteró: “Así que, los invitamos, vamos a estar ahí celebrando cuatro años de transformación. 27, domingo 27 a las 9 de la mañana en el Ángel de la Independencia”.

Sheinbaum Pardo lanzó esta invitación como final de su discurso de apertura de la primera etapa de las Tiendas Diconsa en la Ciudad de México en convenio con la entidad Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal.

(a partir del minuto 33:30)