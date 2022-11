"Lo único que me voy a perder es el frutsi y la torta": Monreal bromea sobre su ausencia en la marcha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Ricardo Monreal bromeó este viernes sobre la marcha del próximo domingo que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual estará ausente porque viajará a España para asistir a una reunión interparlamentaria.

Durante la cátedra que da los viernes para alumnos de la Facultad de Derecho, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado comentó un cartón del monero Magú, que hace alusión a las acusaciones de la oposición sobre “acarreo” en la manifestación del próximo domingo.

Descorcholatado y sin esperanzas, Monreal avisa que no irá a la marcha del orgullo presidencial

Cartón en @lajornadaonline pic.twitter.com/wYZumx95Ak — Magú (@MaguMonero) November 25, 2022

“Ahora, me gustó una caricatura que leí temprano —no sé si la vieron— de un monero que yo respeto mucho (Magú), entonces dice ‘ya me voy a Madrid, lo único que me voy a perder es el frutsi y la torta, no me va bien nunca, no también”, dijo entre risas sobre el evento que se realizará el domingo 27 de noviembre.