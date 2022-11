Ciro Murayama: la reforma electoral de AMLO busca destruir al INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejero Ciro Murayama respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que su propuesta de reforma electoral no pretende desaparecer al INE.

Murayama concedió diversas entrevistas para responder a la polémica desatada por una encuesta realizada en septiembre por el Instituto Nacional Electoral, la cual refleja apoyo de la mayoría de consultados a la propuesta del mandatario.

El consejero electoral aseguró que los resultados de la encuesta son una fotografía de inicios de septiembre, donde se evidencia el enorme desconocimiento acerca de la existencia de una iniciativa de reforma electoral, porque, dijo, solo uno de cada cuatro sabían de la propuesta.

En contraste, añadió, ahora que ya hay más conocimiento de la iniciativa y de sus posibles consecuencias, ha crecido la preocupación sobre ciertos rubros, como el concerniente a la eliminación de la autonomía de la autoridad electoral.

Murayama consideró que la toma de decisiones no debe estar solo en favor de la popularidad, sino de las implicaciones desde una óptica de responsabilidad.

También aseveró que la acusación de ocultar la encuesta del INE respecto a la reforma electoral “no tiene ningún sustento”.

“Son para consumo interno, pero eso no quiere decir que se oculte; no las publicitamos, nunca las hemos publicitado, pero como institución que se apega al principio de máxima publicidad, cada que se hacen estos ejercicios, todos los resultados, completitos tal cual nos los da el encuestador que corresponda, se ponen en el portal de Transparencia: ahí estaban desde el 15 de octubre”, reiteró.

La acusación de ocultar la encuesta del INE respecto a la reforma electoral no tiene ningún sustento: @CiroMurayamaINE, en entrevista con @anafvega. https://t.co/xtdZmiQMh8 pic.twitter.com/DipUWqXPlh — @INEMexico (@INEMexico) November 4, 2022

Consultado sobre las afirmaciones de López Obrador en la conferencia mañanera, Murayama afirmó que, por el contrario, lo que busca la iniciativa es destruir al árbitro electoral autónomo.

"Un INE que no tiene el padrón, que no tiene una estructura profesional y permanente, y cuyos consejeros pueden ser todos cercanos al presidente, pues eso se llama destruir al árbitro autónomo, aunque le den la vuelta y digan que no es su intención".

Y añadió: “Veamos no las letras chiquitas, sino las grandes letras de la propuesta del presidente”.

El INE hace encuestas para evaluar su trabajo y se publican en el portal de transparencia: @CiroMurayamaINE, en entrevista con @LupitaJuarezH y @SergioSarmiento para @SergioyLupita. https://t.co/aY5P6dVRIm pic.twitter.com/zBMW2SNjJJ — @INEMexico (@INEMexico) November 4, 2022

En ese contexto sostuvo que “es retórica, yo estoy hablando del contenido. Él dice ‘no lo queremos tocar’, pero si ya entonces Gobernación va a confeccionar el padrón, si los consejeros pueden estar alineados con el presidente y su partido, y no hay una estructura profesional, ¿eso no es destruir al INE? Yo creo que sí”.