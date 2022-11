Promueven a Sheinbaum con canciones estilo Shakira y Bad Bunny; la jefa de gobierno se deslinda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con imitación de canciones de Shakira y Bad Bunny, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, protagoniza dos videoclips, cuyo título y coro coinciden con la frase que desde hace meses aparece en bardas de todo el país a manera de promoverla para la elección presidencial del 2024: #EsClaudia.

Cuestionada este jueves sobre el hecho y su autoría, contestó: “No conozco la autoría y tan no lo mandé a hacer que… Yo, normalmente cuando aparecen estas cosas, para que no haya ningún problema, de inmediato mando una carta al Instituto Nacional Electoral a informar que… a deslindarme completamente de cualquier acción de este tipo”.

En días pasados, en redes sociales se difundieron dos videoclips con imágenes de la aspirante presidencial en múltiples actos masivos, lo mismo en el mensaje no oficial que dio en el Auditorio Nacional por su cuatro informe de gobierno, que en sus giras por las 16 alcaldías con el mismo propósito; así como en la inauguración del Trolebús Elevado –aunque incompleto-, o en la entrega de nuevas unidades de transporte y de tarjetas del programa “Mi beca para Empezar”. En los dos aparece sonriente, besando y abrazando a niños y adultos mayores y con las manos en alto saludando a la gente.

Sin embargo, hay una misma imagen que aparece en los dos videos: el presidente Andrés Manuel López Obrador levantándole la mano en símbolo de triunfo a quien es considerada como su “corcholata favorita” para sucederlo en el 2024.

Las letras

El video más difundido fue el de 1:48 minutos, que inicia con la imagen de Sheinbaum cuando era niña, en 1972, y toca la jarana. Se trata de un video que ella misma difundió en sus redes un Día del Niño.

De pronto, el ritmo cambia a cumbia, cuyo coro dice: “Es Claudia, la más cerca de Andrés Manuel… la más honesta y cumplidora… por la que yo sí votaría… la que todos preferimos”.

La letra asegura que la morenista es “la mejor opción para que siga la transformación”, y destaca las palabras “seguridad” y “educación”, “científica” “académica”, “fundadora de Morena”; así como las frases “la que va arriba en las encuestas”, “la más cercana al pueblo”, “la que ve por las mujeres” y “la mejor p’al 24”.

El otro videoclip, aunque más corto -45 segundos- y menos difundido, destaca por la copia de la música de la canción “Te felicito” de Shakira. En él, Sheinbaum aparece en imágenes de sus audiencias públicas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, así como junto a Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa y mencionada en encuestas como posible candidata a la jefatura de gobierno en el 2024.

De la letra destaca: “a cuatro años que vemos un cambio, nuestras familias ya van progresando, continuar el proyecto soñado es la meta que todos soñamos”.

Luego, la describen como “una mujer valiente”, “la indicada” y “una mujer fuerte”. Para cerrar, el coro: “Que la trans-for-ma-ción con-ti-núa, de eso no me cabe duda, Claudia es honesta y actúa”.

“Lo que importa es que no sea calumnia”: Sheinbaum

Esta mañana en conferencia, Claudia Sheinbaum se deslindó de los videos al decir: “no es algo que yo esté promoviendo”. Sin embargo, justificó su difusión de la siguiente manera:

“Hay personas que quieren subir videos de una, de otra persona, de otra persona, de otra persona. Yo creo que… A ver, lo que a mí me interesa es que cualquier acción, cualquier definición hacia una persona, hacia otra, apoyo o no, no sea a través de la calumnia, del engaño y de la guerra sucia”.

–¿Pero no es más honesto hacerle como el senador Monreal o como el canciller Ebrard que, por ejemplo, Monreal dice: “sí es mi rap y yo sí me estoy promoviendo a través del rap y esta es la gente que me está promoviendo”. ¿No es más honesto eso? –le preguntó la prensa.

-A ver, yo no soy deshonesta, eso sí te lo puedo decir. Y la gente puede subir a las redes lo que… son abiertas las redes. Es más, hay cosas en las redes que uno no quisiera que se subieran, pero no es un asunto mío. Entonces, no sé de dónde viene esta pregunta, así como la haces –contestó en tono claramente de enojo.