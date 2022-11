García Vilchis no sabe pronunciar como 150 palabras, pero Badiraguato la lee muy bien: Kenia López

Hoy en la mañanera de Amlo me mencionaron no 1, sino 2 veces. Ya deberían de darme título de cliente frecuente



Por cierto, la señora de las mentiras no sabe pronunciar como 150 palabras, pero BADIRAGUATO la lee muy bien



En fin, a trabajar, hay mucho que arreglar en este país uD83DuDCAB